به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، فاطمه مهاجرانی در آیین رونمایی از کتاب «خونابه‌های میناب» با اشاره به دشواری تحمل داغ فرزندان شهید برای خانواده‌های آنان گفت : رفتن دشوار است، اما ماندن و صبر کردن بر فراق دشوارتر است؛ چراکه شهدا نزد خداوند و در آغوش رحمت او هستند، اما خانواده‌هایشان باید این فراق را تحمل کنند و امیدواریم خداوند اجر این فراق را به تک‌تک خانواده‌های محترم شهدا عطا کند.



مهاجرانی با تأکید بر اینکه هنر باید در ثبت و انتقال روایت‌های حادثه میناب نقش‌آفرینی کند، اظهار کرد: آنجا احساس کردیم که هنر باید وارد میدان شود و به روایتگری کمک کند. باید بتوانیم این روایت‌های متعدد را در جشنواره‌های مختلف به نمایش بگذاریم و بگوییم دشمن با ایران چه کرد.



وی افزود: باید با کمک سینما، تئاتر، رمان، شعر و نقاشی نشان دهیم که ایرانِ استوار و در عین حال مظلوم، در برابر خون‌آشام‌ترین افراد ایستاده است. هنر ابزاری است که کمک می‌کند هم سیاهی این جنایت و هم شکوه انسانیت به‌خوبی به نمایش گذاشته شود تا از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری کنیم.



سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه مهم‌ترین اقدام بشریت باید جلوگیری از تکرار جنایت‌های مشابه باشد، گفت: باید آثاری تولید کنیم که نشان دهند بر مردم ما چه گذشت؛ نه فقط بر رزمندگانی که مقاومت و دفاع را انتخاب کردند، بلکه بر کودکانی که در مدرسه حضور داشتند و مادرانی که داغ فرزندانشان را تحمل کردند.



وی با اشاره به سابقه تولید آثار هنری درباره برخی حوادث، از جمله فیلم «درخت گردو» درباره فاجعه سردشت، تصریح کرد: با وجود آثاری که در این زمینه ساخته شده، همچنان جای کار بسیاری وجود دارد و باید درباره آنچه بر مردم و به‌ویژه کودکان و خانواده‌هایشان گذشته است، آثار بیشتری تولید شود.



مهاجرانی با اشاره به انتشار کتاب «خونابه‌های میناب» با همکاری انتشارات امیرکبیر گفت: زمانی که این پیشنهاد مطرح شد، احساس کردیم بهترین زمان برای انجام این کار است. از نویسنده کتاب تشکر می‌کنم که 40 روز عملاً در میناب زندگی کرد و روزها و شب‌هایی را در مزار مقدس شهدا گذراند. این حضور باعث شد در فرصتی کوتاه، کمتر از شش ماه پس از وقوع فاجعه، نخستین رمان درباره این حادثه منتشر شود.



وی ابراز امیدواری کرد که این اثر بتواند به روایت درست حادثه میناب برای نسل‌های آینده کمک کند و افزود: این مراسم به‌عنوان نخستین اقدام فرهنگی در این مسیر، می‌خواهد ترکیبی از اقتدار ایران، مظلومیت ایران و ریشه‌دار بودن تمدن ایرانی را روایت کند.



سخنگوی دولت با اشاره به معنای واژه میناب در پیوند با وجدان انسانی اظهار کرد: به نظرم اگر میناب را جدا بنویسیم، می‌شود «میِ ناب». میناب، میِ ناب وجدان انسانی است. هر کسی که وجدان انسانی دارد، برای میناب گریسته و خون گریسته است؛ به دلیل شدت این فاجعه. این حادثه سنگ محک خوبی است تا ببینیم چه کسانی دلشان برای میناب لرزیده است.



مهاجرانی با اشاره به مسئولیت رسانه‌ها و فعالان حرفه‌ای در ثبت این واقعه تأکید کرد: کسانی که وجدان حرفه‌ای خود را به پول می‌فروشند، در محک تاریخ قرار خواهند گرفت و تاریخ درباره آنها قضاوت خواهد کرد.