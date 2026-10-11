به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم عبور ریز موج‌ها تا پایان هفته از فراز استان است که سبب ابرناکی و احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و رعد و برق در ارتفاعات خواهد شد.

وی افزود: همچنین طی امروز و فردا وزش در مناطق جنوب غربی، جنوب شرقی و بخش‌هایی از شرق و مرکز بصورت متوسط تا نسبتا شدید گاهی همراه با تندباد‌های لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری تصریح کرد: از اواخر روز دوشنبه تا اوایل هفته آینده نیز با استقرار جریانات جنوبی به تناوب (به ویژه در صبحگاه و شامگاه) شاهد افزایش رطوبت، شرجی، مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب شرقی، جنوب غربی و مرکزی خواهیم بود. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج است.

به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۲.۹ و ایذه با دمای ۱۸.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۴۰.۹ و کمینه دمای ۲۸.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.