به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرستان خمینی شهر در جلسه شورای اداری گفت: این سامانه به منظور رسیدگی به شکایات مردمی از ادارات راه اندازی شده است و شهروندان می‌توانند شکایات خود از ادارات را با شماره ۱۲۸ سامانه فواد مطرح کنند.

اصغر هدایت با بیان اینکه همه مسئولان ادارات موظفند به بهترین نحو به مردم خدمت‌رسانی کنند افزود: رشد میزان رضایت مردمی از نحوه عملکرد ادارات سرلوحه مدیریت شهرستان خمینی شهر است.