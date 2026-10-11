نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی گفت: حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تنها با هم افزایی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی محقق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، علی شیرین‌زاد با حضور در برنامه زنده رادیویی «البرز من سلام» صدا و سیمای استان افزود: بخشی از مشکلات موجود در حوزه معیشت و اقتصاد، به ضعف برنامه‌ریزی و نبود هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد. اگرچه جنگ و محدودیت‌های حمل‌ونقل و لجستیک بر هزینه‌های اقتصادی تأثیر گذاشته است، اما این شرایط نباید بهانه‌ای برای کاهش فعالیت و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های دولتی باشد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: دستگاه‌ها باید به‌جای متهم کردن یکدیگر، با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری مؤثر، وظایف قانونی خود را انجام دهند. مردم انتظار دارند نتایج این اقدامات را در زندگی روزمره و وضعیت بازار مشاهده کنند.

نماینده مجلس با بیان اینکه تضمین خرید محصولات تولید داخل می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم کند، افزود: برخی تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات داخلی آمادگی دارند در صورت برخورداری از قراردادهای مطمئن خرید، تولید محصولات مورد نیاز را توسعه دهند و دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای تضمینی و ایجاد بازار مطمئن، بدون تحمیل هزینه‌های غیرضروری، از تولید ملی حمایت کند.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به وضعیت سرانه آموزشی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: اگرچه با احداث و بهره‌برداری از تعدادی مدرسه و تغییرات جمعیتی، وضعیت سرانه آموزشی نسبت به سال گذشته تا حدودی بهبود یافته است، اما استان همچنان با استانداردهای مورد انتظار فاصله دارد و برای جبران کمبودها به پیگیری جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی نیاز است.

نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات برخی مدارس غیردولتی و ضرورت رعایت ضوابط استاندارد در مکان‌یابی و فعالیت مراکز آموزشی گفت: در این زمینه تذکراتی به مسئولان مربوطه داده شده و انتظار می‌رود مشکلات مطرح‌شده برطرف شود.

وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های مرتبط با بنزین، خواستار استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی برای کاهش مصرف سوخت شد و گفت: یکی از راهکارهای قابل بررسی، حمایت از تولید موتورسیکلت‌های برقی و کم‌مصرف و استفاده از توان کارخانه‌های داخلی برای توسعه این محصولات است.

شیرین‌زاد همچنین بر ضرورت مقابله اصولی با قاچاق سوخت تأکید کرد و پیشنهاد داد راهکارهای اجرایی و اقتصادی در کنار اقدامات نظارتی بررسی شود تا ضمن جلوگیری از قاچاق، هزینه‌های مقابله با آن کاهش یابد.