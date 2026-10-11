برنامه‌های «میز فرهنگ» با تمرکز بر مسئله «موازی‌کاری در حوزه فرهنگ»، «ققنوس» با نگاهی تحلیلی به شعر و ادبیات فارسی، «دنگ و فنگ» با موضوع افزایش مهارت و اشتغال جوانان و «اتاق خبر سلامت» با بررسی مسایل روز جامعه از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «میز فرهنگ»، با تمرکز بر مسئله «موازی‌کاری در حوزه فرهنگ»، به بررسی چالش‌ها، ریشه‌ها و پیامد‌های این پدیده برای نهاد‌های هنری و جامعه می‌پردازد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی سعید فرح‌آبادی، سردبیری و نویسندگی اسماعیل شامانیان و با اجرای ناصر قوام‌پور، تلاشی برای واکاوی این پرسش است که چرا تعدد متولیان در عرصه‌های فرهنگی، به‌جای هم‌افزایی، گاهی موجب اتلاف منابع و سردرگمی هنرمندان و مردم می‌شود.

در این برنامه، دکتر عباس صفایی‌مهر به عنوان میهمان حضوری، ابعاد مختلف موازی‌کاری فرهنگی را تحلیل می‌کند و ضمن تبیین تفاوت میان تکثرِ سالم و موازی‌کاریِ آسیب‌زا، به بررسی نمونه‌های عینی آن در مدیریت فرهنگی کشور می‌پردازد.

همچنین، برنامه در یک بخش گفت‌و‌گو با کارشناس تلفنی، میزبان سید مهدی سیدی خواهد بود تا از زاویه‌ای متفاوت و با نگاهی به حوزه‌های فرهنگی-اقتصادی، پیامد‌های این تعددِ ساختار‌ها را بررسی کند.

در این گفت‌و‌گو تلاش می‌شود علاوه بر شناسایی ریشه‌های شکل‌گیری این وضعیت، راهکار‌های عملی برای ساماندهی و برون‌رفت از موازی‌کاری‌های اداری و اجرایی در دستگاه‌های فرهنگی کشور مطرح شود تا مسیر فعالیت هنرمندان و کنشگران این عرصه هموارتر گردد.

«میز فرهنگ» امروز ساعت ۱۶ از رادیو فرهنگ پخش می شود.

برنامه زنده «ققنوس» با نگاهی تحلیلی به شعر و ادبیات فارسی، به مناسبت زادروز استاد محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعر و پژوهشگر برجسته ادبی، میزبان علاقه‌مندان فرهنگ و ادب فارسی می‌شود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی و نویسندگی معصومه سادات علوی‌نکو و اجرای مهدی محمدیان، به بررسی جایگاه شعر، زبان و نقد ادبی می‌پردازد.

در بخش اصلی برنامه، دکتر فیض شریفی، استاد ادبیات، درباره ویژگی‌های سبکی، ساختاری و محتوایی آثار محمدرضا شفیعی کدکنی سخن می‌گوید و ابعاد مختلف اندیشه و جهان شعری این شاعر و پژوهشگر را بررسی می‌کند.

همچنین در بخش دیگری از «ققنوس»، عباس مهری آتیه، شاعر و منتقد، درباره رونمایی از دیوان اشعار شهدی لنگرودی و انتشار آثاری که پس از ۳۴ سال انتظار فرصت عرضه و بازخوانی یافته‌اند، به گفت‌و‌گو می‌پردازد.

بخش‌های ثابت «لبخند کاغذی» و «وطن فارسی» نیز با پرداختن به جلوه‌های ادبی و هنری، بر پیوند میان زبان فارسی، هویت فرهنگی و زندگی امروز تأکید دارند.

در بخش تعاملی برنامه، موضوع «موسیقی شعر» با الهام از دیدگاه‌های شفیعی کدکنی مطرح می‌شود و شنوندگان با این پرسش روبه‌رو خواهند شد: «به نظر شما در ماندگاری و تأثیرگذاری یک شعر، موسیقی و آهنگ واژه‌ها نقش پررنگ‌تری دارند یا معنا و مفهومی که شاعر منتقل می‌کند؟» پرسشی که فرصتی برای تأمل در نسبت میان آهنگ کلام، عاطفه و معنای شعر فراهم می‌آورد.

«ققنوس» در ادامه رویکرد ادبی خود، با تلفیق گفت‌و‌گو‌های تخصصی و مشارکت مخاطبان، به دنبال گشودن دریچه‌هایی تازه برای شناخت شعر و اندیشه ادبی است.

علاقه‌مندان می‌توانند این مجله ادبی را امروز ساعت ۱۵، از شبکه رادیویی فرهنگ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و‌ای‌ام ردیف ۵۸۵ کیلوهرتز بشنوند.

برنامه طنز «دنگ و فنگ» با نگاهی طنز به چالش‌های اشتغال جوانان، فاصله میان آموخته‌های دانشگاهی و نیاز‌های بازار کار را دستمایه شوخی قرار می‌دهد و اهمیت مهارت‌آموزی و پیوند دانشگاه با دنیای کار را روایت می‌کند.

این برنامه با نگاهی طنزآمیز به موضوع افزایش مهارت و اشتغال جوانان از طریق آموزش‌های کاربردی و پیوند دانشگاه با بازار کار می‌پردازد.

«دنگ و فنگ» در این قسمت، با زبان طنز به سراغ چالش‌های جوانان در مسیر یافتن شغل می‌رود، از آگهی‌های استخدامی با فهرستی بلندبالا از مهارت‌های موردنیاز تا فارغ‌التحصیلانی که با وجود سال‌ها تحصیل، برای ورود به دنیای کار با پرسش‌ها و موقعیت‌های پیش‌بینی‌نشده روبه‌رو می‌شوند.

این برنامه با خلق موقعیت‌های طنز و گفت‌و‌گو‌های شنیدنی، فاصله میان آموخته‌های دانشگاهی و مهارت‌های موردنیاز محیط کار را دستمایه شوخی قرار می‌دهد و به این پرسش می‌پردازد که چگونه می‌توان با آموزش‌های کاربردی و ارتباط بیشتر دانشگاه‌ها با محیط‌های شغلی، مسیر اشتغال جوانان را هموارتر کرد.

«دنگ و فنگ» تلاش می‌کند در کنار سرگرمی و ایجاد لحظاتی شاد، اهمیت مهارت‌آموزی، آموزش‌های متناسب با نیاز بازار کار و فراهم کردن فرصت‌های عملی برای جوانان را یادآوری کند؛ موضوعی که می‌تواند در آماده‌سازی نسل جوان برای ورود به دنیای حرفه‌ای نقش مؤثری داشته باشد.

برنامه طنز «دنگ و فنگ» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۲:۴۵ به تهیه‌کنندگی محمدحسین خسروجردی، اجرای آرمان غفاریان و هنرنمایی مونا قناد‌ها و مهدی مجنونی از رادیو صبا پخش می‌شود.

«اتاق خبر سلامت» با پوشش گسترده‌ای از موضوعات حیاتی در حوزه دارو، طرح تورم صفر، چالش‌های معیشتی پرستاران و نبود استاندارد‌های لازم در محصولات کشاورزی به بررسی مسائل روز جامعه سلامت می‌پردازد.

دوشنبه ۲۰ مهر، تمرکز برنامه بر طرح سراسری تورم صفر است. در این قسمت، گزارش مردمی به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا اهالی تهران از این طرح اطلاع دارند و تجربه‌ای از خرید در میادین میوه و تره‌بار با قیمت‌های جدید داشته‌اند یا خیر.

سه‌شنبه ۲۱ مهر، در آستانه روز پرستار، «اتاق خبر سلامت» به موضوع خانه نشینی ۷۰ هزار پرستار می‌پردازد. در این برنامه، گزارش مردمی از صدای پرستاران و شرح شرایط دشوار کاری آنها پخش خواهد شد.

و موضوع برنامه چهارشنبه ۲۲ مهر، جای خالی استاندارد‌های لازم در تولید محصولات کشاورزی است. در این روز، گزارش مردمی به جمع‌آوری نظرات مردم درباره کیفیت محصولات کشاورزی و میزان اطمینان آنها از سلامت محصولات موجود در بازار خواهد پرداخت.

برنامه جدید «اتاق خبر سلامت» کاری از گروه فضای مجازی رادیو اسلامت، از شنبه تا چهارشنبه، به تهیه‌کنندگی عرفان شهبازی، ساعت ۰۹:۰۰، روی موج اف.‌ام ردیف ۱۰۲ مگاهرتز پخش می شود.