استاندار گیلان گفت: تفویض اختیارات به مدیران استانی و متناسب‌سازی مراحل اداری با ظرفیت‌ها و نیاز‌های هر منطقه، نقش مؤثری در تسهیل سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و تسریع توسعه اقتصادی دارد.

جلسه شورای راهبردی تحول اداری گیلان جلسه شورای راهبردی تحول اداری گیلان جلسه شورای راهبردی تحول اداری گیلان جلسه شورای راهبردی تحول اداری گیلان جلسه شورای راهبردی تحول اداری گیلان جلسه شورای راهبردی تحول اداری گیلان جلسه شورای راهبردی تحول اداری گیلان جلسه شورای راهبردی تحول اداری گیلان جلسه شورای راهبردی تحول اداری گیلان جلسه شورای راهبردی تحول اداری گیلان جلسه شورای راهبردی تحول اداری گیلان جلسه شورای راهبردی تحول اداری گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز در جلسه شورای راهبردی تحول اداری گیلان که با حضور فرشته امین رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، با اشاره به سیاست دولت در تفویض اختیارات به استان‌ها، گفت: واگذاری اختیارات به استانداران و مدیران استانی با هدف کاهش مراحل اداری، افزایش بهره‌وری و تسریع در ارائه خدمات به مردم انجام شده است.

وی با بیان اینکه هر استان از ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و چالش‌های متفاوتی برخوردار است، افزود: برنامه‌ریزی توسعه باید بر اساس ویژگی‌های هر منطقه انجام شود و یک روش هماهنگ نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های همه استان‌ها باشد.

استاندار گیلان با اشاره به نمونه‌هایی از طولانی شدن روند بررسی مجوز‌های گردشگری در سامانه‌های ملی، گفت: در شرایطی که گردشگری و کشاورزی از محور‌های اصلی توسعه گیلان به شمار می‌روند، تأخیر چندماهه در بررسی یک درخواست و حتی صدور پاسخ منفی از سوی مراجع ملی، می‌تواند روند اجرای طرح‌ها را مختل کرده و خسارت‌های ناشی از افزایش هزینه‌ها و تغییر قیمت‌ها را به سرمایه‌گذاران تحمیل کند.

هادی حق‌شناس با تأکید بر ضرورت دسترسی آسان شهروندان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به اطلاعات قانونی، افزود: اطلاع‌رسانی باید به‌گونه‌ای باشد که مردم برای آگاهی از حقوق و تکالیف خود با سردرگمی مواجه نشوند و بتوانند خدمات مورد نیاز را در کوتاه‌ترین زمان دریافت کنند.

وی با بیان اینکه بهبود عملکرد نظام اداری می‌تواند در افزایش بهره‌وری و حمایت از رشد اقتصادی مؤثر باشد، خواستار توجه جدی دستگاه‌های اجرایی به تسهیل فرایندها، کاهش زمان پاسخگویی و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مردم شد.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌های توسعه، مبتنی بر آمایش سرزمین، افزود: پس از محیط زیست، کشاورزی و اقتصاد دریامحور باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای استان قرار گیرند و همه دستگاه‌های اجرایی در این مسیر با یگدیگر همکاری کنند.

فرشته امین رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور و نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در شورای راهبری تحول اداری گیلان با اشاره به اهداف طرح ملی اصلاح نظام اداری، این طرح را حرکتی تحول‌گرا برای اداره کشور، با رویکرد افزایش اختیارات استانی، تمرکززدایی، ساده‌سازی و بهبود فرآیند‌ها و رفع موانع ارائه خدمت به مردم توصیف کرد.