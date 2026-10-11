به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان از شناسایی ۱۰۲ نقطه سیل‌بند به‌عنوان اولویت نخست برای ترمیم و ایمن‌سازی در شهرستان‌های مختلف استان خوزستان خبر داد.

علی عبدالهی امروز در شورای اطلاع رسانی استان اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی وقوع پدیده قوی ال‌نینو و احتمال بارش‌های فراتر از نرمال، اقدامات پیشگیرانه و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با سیلاب‌های احتمالی از خردادماه امسال آغاز شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی وقوع پدیده قوی ال‌نینو و احتمال افزایش بارش‌ها در خوزستان و استان‌های زاگرس‌نشین گفت: با ارتقای فناوری‌های پیش‌بینی هواشناسی، امکان پیش‌بینی دقیق‌تر پدیده‌های جوی فراهم شده و بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، وقوع پدیده قوی ال‌نینو با شدت بیشتر در خوزستان و استان‌های زاگرس‌نشین مطرح شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان افزود: از خردادماه امسال جلسات آمادگی برای مواجهه با بارش‌های فراتر از نرمال آغاز و در حوزه سیلاب‌های رودخانه‌ای نیز نشست‌های متعددی با سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ منطقه‌ای به‌عنوان شرکت‌های معین و پشتیبان تعیین شدند و برای هر یک، محدوده، طول و حجم عملیات اصلاح و ترمیم سیل‌بند‌ها مشخص شده است.

عبدالهی با اشاره به شناسایی موانع و مشکلات موجود در مسیر عبور آب گفت: برخی سازه‌های تقاطعی در مسیر رودخانه‌ها و راه‌ها، ظرفیت آب‌گذری مناسبی نداشتند و موجب پس‌زدگی آب می‌شدند که این نقاط نیز شناسایی و به دستگاه‌های متولی اعلام شدند و بخش عمده موارد مربوط به حوزه راه‌ها با پیگیری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لایروبی و ظرفیت آب‌گذری آنها بهبود یافته است.

وی گفت: با توجه به اینکه مسئولیت مستقیم مدیریت آب‌گرفتگی‌های شهری بر عهده شهرداری‌هاست، جلسات متعددی با شهرداران برگزار و دستورالعمل‌های لازم در این زمینه ابلاغ شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان ادامه داد: شرکت‌های آب و فاضلاب نیز به‌عنوان دستگاه‌های پشتیبان در این زمینه همکاری دارند، زیرا بخش قابل توجهی از روان‌آب‌های شهری از طریق شبکه فاضلاب دفع می‌شود و این شرکت‌ها نیز اقدامات لازم را برای آمادگی شبکه‌های خود انجام داده‌اند.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت بیمه برای جبران خسارت‌های احتمالی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر ۱۷ محصول کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار دارند، اما برای برخورداری از پوشش و جبران خسارت بیشتر لازم است کشاورزان از ظرفیت بیمه‌های تکمیلی و پوشش‌های ارتقایی نیز استفاده کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان افزود: تمامی واحد‌های مسکونی دارای انشعاب برق مجاز و کنتور برق، تحت پوشش صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرار دارند و این بیمه هشت نوع حادثه را پوشش می‌دهد.

وی ادامه داد: با این حال میزان پوشش پایه ممکن است برای جبران کامل خسارت‌ها کافی نباشد و مالکان می‌توانند با استفاده از بیمه‌های تکمیلی و ارتقایی، میزان پوشش بیمه‌ای ساختمان خود را افزایش دهند.

براساس این گزارش ال‌نینو یک الگوی اقلیمی در اقیانوس آرام است که با افزایش دمای آب‌های اقیانوسی همراه می‌شود و می‌تواند الگو‌های آب‌وهوایی را در مناطق مختلف جهان، به‌ویژه مناطق ساحلی و بخش‌های گسترده‌ای از کره زمین، تحت تاثیر قرار دهد.