معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امورخارجه کشور گفت: نهم و دهم اسفند امسال، همزمان با سالروز جنایت آمریکا در هدف قرار دادن دبستان شجره طیبه میناب، نمایشگاه مدارک و مستندات این جنایت در تهران و میناب در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کاظم غریب آبادی افزود: به همه سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان هم دستور داده شده تا در جوامع محل خدمت، با بیان بزرگترین جنایت تاریخ علیه کودکان، عکس‌ها و مدارک جنایت آمریکا را به خبرنگاران و مردم جهان نشان دهند.

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وی گفت: بهره گیری از ظرفیت‌های هنری و خبری برای انعکاس جنایت‌های آمریکایی - صهیونی در حمله تجاوزکارانه به ایران و به ویژه دبستان شجره طیبه میناب از دیگر راهبرد‌های وزارت امورخارجه در عرصه بین الملل است.