خادمان موکب‌های سامرا، بلد، دجیل و حاتمیه، پس از میزبانی از زائران اربعین، زائر امام رضا (ع) شدند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده قرارگاه اربعین سامرا و بلد گفت: ۳۰۰ خادم موکب‌های عراقی که در ایام اربعین حسینی در شهر‌های سامرا، بلد و دجیل و حاتمیه به خدمت‌رسانی و میزبانی از زائران می‌پردازند، این روز‌ها در مشهد مقدس حضور دارند تا در سفری سه‌روزه، به زیارت امام رضا (ع) مشرف شوند.

امین شریعتی افزود: این سفر به همت قرارگاه اربعین سامرا و بلد برنامه‌ریزی و برگزار شده است و حاضران در مدت اقامت خود، در مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع زیارتی و فرهنگی شرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: برای بسیاری از این خادمان، خدمت به زائران حسینی بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی و باور‌های دینی است؛ خدمتی که در ایام اربعین با پذیرایی از زائران، فراهم‌کردن امکانات مسیر و همراهی با زائران جلوه پیدا می‌کند. اکنون همین خادمان، در فضایی متفاوت و در جوار حرم مطهر رضوی، فرصت زیارت و تجدید عهد با سیره اهل‌بیت (ع) را یافته‌اند.

شریعتی گفت: برگزاری این سفر، علاوه بر فراهم‌کردن فرصتی برای زیارت و بهره‌مندی معنوی، بستری برای تقویت ارتباط میان خادمان موکب‌های عراقی و فعالان فرهنگی و مذهبی ایران فراهم می‌کند

دیدار با مدیران آستان قدس رضوی و بهرمندی از فضا‌های فرهنگی و زیارتی از دیگر برنامه‌های این موکب داران است.