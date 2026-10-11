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به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس شبکه بهداشت و درمان دورود گفت:تجهیزات پیشرفته ی جراحی لاپاراسکوپی پس از سال‌ها پیگیری در اتاق عمل بیمارستان شهدای هفتم تیر این شهرستان راه اندازی شد.

لیلا بیات ، تجهیز بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود به فناوری نوین لاپاراسکوپی را یکی از مطالبات مهم و دیرینه حوزه سلامت در این شهرستان عنوان کرد و افزود: راه اندازی این تجهیزات ،گامی ارزشمند در مسیر ارائه ی خدمات نوین درمانی و کاهش نیاز بیماران در اعزام به سایر مراکز درمانی است.

دکتر سلمان شکیبا، جراح عمومی بیمارستان شهدای هفتم تیر شهرستان دورود گفت:لاپاراسکوپی کیفیت جراحی را به‌ شکل چشمگیری ارتقا داده است و در این روش، به‌جای برش‌های وسیع جراحی‌های سنتی، عمل با ایجاد چند برش کوچک انجام می‌شود.

وی بیان کرد: کاهش شدید دردهای پس از عمل، پایین آمدن خطر عفونت و چسبندگی، امکان بررسی دقیق حفره شکمی، کوتاه تر شدن مدت بستری و بازگشت سریع‌تر بیمار به فعالیت‌های روزمره و محیط کار از مهمترین مزایای این روش درمانی است.



