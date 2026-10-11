به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار مهدی افشاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، از نگهداری و دپوی مقادیری کالای اساسی در انباری واقع در خیابان دولتخواه جنوبی مطلع شدند.

وی افزود: بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد این کالا‌ها مدتی است در محل مذکور تخلیه و انبار شده‌اند؛ ازاین‌رو، تیم عملیاتی پلیس با شناسایی محل، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار داد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران در عملیاتی غافلگیرانه وارد انبار شدند و محموله مرغ احتکارشده را کشف کردند. در جریان بازرسی مشخص شد این محموله به وزن تقریبی ۷۰ هزار کیلوگرم، بدون ارائه اسناد و مدارک مربوطه نگهداری شده است.

این مقام انتظامی با اشاره به ارزش محموله کشف‌شده تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی مرغ‌های کشف‌شده را بیش از ۴۵ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. در همین راستا، پرونده قضایی تشکیل و متهم به همراه پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار افشاری در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.