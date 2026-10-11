کاروان تجهیزات مدارس عشایری متوسطه دوم به ارزش ۳۲ میلیارد ریال به شهرستان‌های شیروان و سملقان اعزام شد.

اعزام کاروان تجهیزات مدارس عشایری متوسطه دوم به شیروان و سملقان

اعزام کاروان تجهیزات مدارس عشایری متوسطه دوم به شیروان و سملقان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، یزدانی معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش خراسان شمالی در آیین ارسال کاروان تجهیزات مدارس عشایری با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی آمار دانش‌آموزان عشایری استان گفت: امسال ۴۲۴ مدرسه عشایری با ۱۰ هزار و ۷۴۳ دانش‌آموز در استان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در این مرحله، ۹ مدرسه متوسطه عشایری به تجهیزات مورد نیاز مجهز می‌شوند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان شمالی نیز با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی گفت: مدارس عشایری نیز مانند سایر مدارس دولتی از خدمات آموزشی بهره‌مند شده‌اند.

علی متقیان همچنین از اختصاص ۳۲ میلیارد ریال برای تجهیز ۹ مدرسه شبانه‌روزی عشایری خبر داد و افزود: از مجموع ۱۱ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی اختصاص‌یافته به مدارس استان، مدارس عشایری نیز بهره‌مند شده‌اند.