به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس سازمان بورس کالا امروز بیشترین حجم عرضه‌ها در تالار صنعتی و معدنی صورت می‌گیرد به طوری که یک میلیون و ۹۸۶ هزار و ۴۶۱ تن محصول شامل یک میلیون و ۸۴۴ هزار و ۷۰۰ تن سنگ آهن، ۱۲۸ هزار و ۲۵۰ تن آهن اسفنجی، ۸ هزار تن مس، ۴ هزار تن آلومینیوم، یک هزار و ۱۱ تن روی و ۵۰۰ تن چدن روی تابلو می‌رود.

تالار سیمان هم امروز میزبان عرضه یک میلیون و ۱۳۷ هزار و ۲۷۵ تن سیمان است.

همچنین در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم قرار است ۲۹۲ هزار و ۸۰۲ تن محصول شامل ۲۰۱ هزار تن وکیوم باتوم، ۷۸ هزار تن لوب کات، ۵ هزار و ۸۱۰ تن مواد پلیمری، ۴ هزار و ۴۱۲ تن مواد شیمیایی، ۲ هزار و ۹۱۰ تن روغن و ۶۷۰ تن گاز‌ها و خوراک‌ها روی تابلو برود.

۲۴۴ هزار و ۱۸۸ تن محصول هم در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود. این محصولات شامل ۱۲۷ هزار و ۸۵۰ تن سیمان، ۱۰۶ هزار تن کلینکر، ۹ هزار و ۸۷۰ تن قیر و ۴۶۸ تن عایق رطوبتی می‌شود.

۵ هزار و ۵۰۸ تن محصول هم در تالار فرعی روی میز فروش می‌رود.