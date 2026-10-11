معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر ضرورتِ ثبت و انتقالِ دقیقِ واقعه‌ی تلخِ میناب به نسل‌های آینده، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم این جنایتِ آشکار علیه کودکان، در جنگِ روایت‌های بین‌المللی کمرنگ یا تحریف شود.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در آیین رونمایی از کتاب «خونابه‌های میناب»، با ابراز تأسف از شهادت کودکانِ مدرسه «شجره طیبه» گفت: برای من بسیار تلخ است که در روز‌هایی که به نام کودک نام‌گذاری شده، یادآورِ پروازِ ابدیِ ۱۶۸ کودکِ نازنینِ این سرزمین باشیم؛ کودکانی که سرمایه‌های اصلی و آینده‌سازان ایران بودند.

بهروزآذر با اشاره به «جنگ روایت‌ها» درباره این حادثه، از سکوتِ برخی نهاد‌های بین‌المللی در قبال عاملان این جنایت انتقاد کرد و افزود: متأسفانه برخی نهاد‌ها مانند یونیسف، در عینِ محکومیتِ تلویحیِ این واقعه، از نام بردنِ عاملانِ وحشیِ این جنایت خودداری می‌کنند. این رفتار، مصداقِ تلاش برای «سفیدشویی» و تغییر واقعیت از طریقِ ادبیاتِ خاصِ رسانه‌ای است.

وی تأکید کرد: وظیفه ماست که صدای قربانیانِ این جنایت باشیم و با صدای بلند بگوییم با چه دشمنی مواجه‌ایم. ما نباید اجازه دهیم روایتِ عاملانِ جنایت، جایگزینِ حقیقت شود یا از شدتِ سیاهیِ این حادثه در افکار عمومی کاسته شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با قدردانی از نویسندگان و هنرمندانی که در ثبتِ این واقعه تلاش کرده‌اند، افزود: همان‌طور که دنیا هرگز فاجعه هیروشیما را فراموش نکرد، واقعه میناب نیز باید به عنوان نقطه سیاهی در تاریخِ جنایاتِ علیه کودکان، نسل‌به‌نسل منتقل شود تا چنین ظلمِ آشکاری هرگز تکرار نشود.

بهروزآذر در پایان با اشاره به حمایتِ مستمرِ دولت از خانواده‌های شهدای میناب، خاطرنشان کرد: اگرچه هیچ اقدامی نمی‌تواند جای خالیِ این عزیزان را پُر کند، اما دستگاه‌های دولتی از جمله بنیاد شهید، وزارت بهداشت و وزارت کار، با تمامِ توان برای کاهشِ آلامِ این خانواده‌ها و ادای دِین به آن‌ها در کنارشان ایستاده‌اند.