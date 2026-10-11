رئیس سازمان انرژی اتمی در همایش اکوساید با هشدار درباره پیامد‌های زیست‌محیطی حمله به تأسیسات هسته‌ای و صنعتی تاکید کرد: طرح ساخت ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای با قدرت ادامه می‌یابد و متوقف نخواهد شد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، محمد اسلامی در نخستین همایش «اکوساید؛ با بیان اینکه حمله به تأسیسات هسته‌ای و مراکز مرتبط با منابع پرتوزا می‌تواند مخاطرات زیست‌محیطی ایجاد کند، اظهار کرد: حمله به این تأسیسات و مراکزی که در حوزه سلامت، ایمنی غذایی و فعالیت‌های صنعتی به مردم خدمت می‌کنند، باید از منظر حقوق بین‌الملل و پیامدهای آن برای انسان و محیط زیست بررسی شود.



رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: طرح ساخت ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای با قدرت ادامه می‌یابد و متوقف نخواهد شد.

منابع پرتوزا در مراکز صنعتی و دانشگاهی

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به کاربرد منابع پرتوزا در صنایع مختلف افزود: این منابع در فرآیندهای اندازه‌گیری، کنترل صنعتی و سامانه‌های ایمنی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، کارخانه‌های فولاد و دیگر مراکز صنعتی کاربرد دارند و آسیب به این مراکز می‌تواند ایمنی فرآیندهای تولیدی و حفاظت از محیط زیست را تحت تأثیر قرار دهد.

اسلامی با اشاره به اطلاعات ارائه‌شده درباره مراکز آسیب‌دیده گفت: در یک سامانه پرتودهی، ۱۷ چشمه کبالت ۶۰ وجود داشته است.

وی همچنین از وجود ۱۱۷ چشمه پرتوزا در شرکت‌های پتروشیمی و ۱۴۶ بسته چشمه هسته‌ای در شرکت‌های صنعتی، تجهیزات‌ساز و کارخانه‌های فولاد خبر داد.

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: در سامانه‌های تحقیقاتی دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران و شهید بهشتی نیز ۱۸۳ چشمه وجود داشته است.

اسلامی تأکید کرد: حمله به مراکز صنعتی و نقاط حساس این تأسیسات می‌تواند مخاطراتی برای انسان، محیط زیست و نسل‌های آینده ایجاد کند.

فناوری هسته‌ای در خدمت سلامت و محیط زیست

اسلامی با تأکید بر کاربردهای صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای گفت: فناوری هسته‌ای، فناوری زندگی، سلامت و حفاظت از محیط زیست است و نقش مهمی در تشخیص و درمان بیماری‌ها، به‌ویژه سرطان، ایفا می‌کند.

او افزود: فناوری هسته‌ای در حوزه‌های تشخیصی، تسکینی و درمانی به بیماران خدمت می‌کند و بسیاری از فعالیت‌های پزشکی و صنعتی کشور از دستاوردهای این فناوری بهره می‌برند.

رئیس سازمان انرژی اتمی، پرتودهی محصولات را از جمله کاربردهای این فناوری برای ارتقای ایمنی محصولات و حفاظت از سلامت مردم برشمرد و گفت: احیای خاک‌های آلوده و منابع آب آسیب‌دیده نیز از حوزه‌هایی است که فناوری هسته‌ای می‌تواند در آن نقش‌آفرین باشد.

اسلامی با انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده علیه توسعه فناوری هسته‌ای ایران اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران این فناوری را با تلاش و تحقیقات شبانه‌روزی دانشمندان و متخصصان خود به دست آورده است و نمی‌توان کشوری را که این توانمندی را ایجاد کرده، به دلیل فشارهای خارجی از آن محروم کرد.

برق هسته‌ای در مسیر کاهش انتشار کربن

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر، تولید برق هسته‌ای را از راهکارهای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه‌ای دانست.

او گفت: نیروگاه اتمی بوشهر با ظرفیت هزار مگاوات، در دوره بهره‌برداری خود به جلوگیری از انتشار حجم قابل‌توجهی از کربن کمک کرده است.

اسلامی افزود: هر نیروگاه اتمی هزار مگاواتی می‌تواند سالانه از انتشار حدود ۸ میلیون تن کربن ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی جلوگیری کند.

او نیروگاه اتمی بوشهر را از نیروگاه‌های دارای عملکرد مطلوب در زمینه ایمنی و بهره‌وری توصیف کرد و گفت: طرح ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای با قدرت ادامه خواهد یافت و فعالیت‌های ساخت‌وساز در این حوزه متوقف نشده و متوقف نخواهد شد.

انتقاد از رویکردهای دوگانه در حوزه هسته‌ای

اسلامی با انتقاد از آنچه رویکرد دوگانه برخی قدرت‌ها در قبال فناوری هسته‌ای خواند، اظهار کرد: در شرایطی که برخی کشورها توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای را در برنامه‌های انرژی خود قرار داده‌اند، محدودیت‌های اعمال‌شده علیه برنامه هسته‌ای ایران پرسش‌هایی جدی درباره معیارهای مورد استفاده در عرصه بین‌المللی ایجاد می‌کند.

او همچنین از واکنش نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به حملات علیه تأسیسات هسته‌ای ایران انتقاد کرد و بر ضرورت توجه به پیامدهای احتمالی این حملات برای محیط زیست و سلامت انسان‌ها تأکید کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی، حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس را اقدامی دانست که به گفته وی، با الزامات حفاظت از تأسیسات و ملاحظات ایمنی و زیست‌محیطی در تعارض است.

تأکید بر تقویت همکاری‌های زیست‌محیطی

اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط زیست قدردانی کرد و گفت: تعامل میان دو مجموعه در دوره اخیر در سطح مناسبی قرار داشته است.

او ابراز امیدواری کرد این همکاری‌ها برای گسترش اقدامات مرتبط با حفاظت از محیط زیست و سلامت انسان‌ها بیش از گذشته تقویت شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی در پایان با اشاره به پیامدهای انسانی حملات اخیر، بر ضرورت توجه به آثار بلندمدت تخریب زیرساخت‌ها و پاسخ‌گویی عاملان این اقدامات تأکید کرد.