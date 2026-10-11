مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، از عرضه عمومی بزرگ‌ترین صندوق طرح نیروگاه‌های خورشیدی کشور با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات در ۱۰ استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ زهره اولیاء، با اشاره به اهمیت توسعه روش‌های نوین تأمین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: با توجه به هزینه سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی و محدودیت منابع مالی سرمایه‌گذاران و نظام بانکی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و مشارکت عمومی مردم می‌تواند نقش مؤثری در تأمین منابع مورد نیاز توسعه این نیروگاه‌ها داشته باشد.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا افزود: صندوق طرح نیروگاه‌های خورشیدی با هدف جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد ایجاد شده است تا زمینه تسریع در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر فراهم شود.

اولیاء با اشاره به روند اجرایی این صندوق گفت: در حال حاضر مقدمات اخذ مجوز فعالیت صندوق در دست اقدام است و انتظار می‌رود این مجوز در آینده نزدیک صادر شود.

او گفت: پذیره‌نویسی این صندوق در تابستان سال ۱۴۰۵ با هدف تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز اجرای طرحها انجام شد که با استقبال بسیار خوبی مواجه شد.