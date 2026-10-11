سردار کارگر با اشاره به ظرفیت‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت برای همکاری با فراجا گفت: این بنیاد، افزون بر مأموریت‌های اصلی خود، ظرفیت‌های دیگری نیز در اختیار دارد که می‌تواند در خدمت مجموعه انتظامی کشور قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار کارگر در دیدار با سردار رادان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه رهبر شهید انقلاب هفته فراجا را به فرماندهان و کارکنان این مجموعه تبریک گفت و با اشاره به مجاهدت‌های مجموعه فراجا طی سخنانی اظهار داشت: خدمات و مجاهدت‌های فراجا بر کسی پوشیده نیست. رهبر شهید انقلاب، نیروی انتظامی را نیرویی استثنایی در مجموعه نیرو‌های مسلح می‌دانستند؛ چراکه مأموریت این نیرو با حساسیت‌ها و ظرافت‌های خاصی همراه است.

وی با یادآوری دیدار سال ۱۳۹۱ مسئولان با رهبر شهید انقلاب افزود: امام شهید مأموریت نیروی انتظامی را به کار جراح مغز تشبیه می‌کردند؛ جراحی که ضمن درمان، باید مراقب ظرافت‌های مغز باشد تا کوچک‌ترین آسیبی به بخش‌های حساس وارد نشود. این تشبیه، اهمیت و حساسیت مأموریت فراجا را نشان می‌دهد.

سردار کارگر در بخش دیگری از سخنان خود فتنه سال ۱۳۸۸ را یکی از مقاطع مهم فعالیت این نیرو دانست و گفت: فتنه سال ۱۳۸۸ از موضوعات بسیار مهم کشور بود که رهبر شهید انقلاب بار‌ها به آن اشاره کردند و فرمودند «نظام در آن مقطع تا لبه پرتگاه پیش رفت.» به اعتقاد من، آن سال یکی از مقاطع اوج شکوفایی نیروی انتظامی بود.

سردار کارگر در ادامه به پیام حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به مناسبت هفته فراجا اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: امروز تعریفی که رهبر معظم انقلاب اسلامی از فرمانده کل انتظامی کشور و مجموعه فراجا دارند، قابل توجه است. ایشان در بیان دیدگاه‌های خود دقت دارند و اگر از فردی تمجید می‌کنند، این موضوع بر شناخت و ارزیابی ایشان استوار است.

وی افزود: تمجید رهبر معظم انقلاب از فرمانده کل انتظامی کشور، مایه افتخار مجموعه فراجاست و همه فرماندهان و کارکنان این مجموعه باید به آن توجه داشته باشند. رضایت از فرمانده، نشانه رضایت از عملکرد سازمان و مجموعه تحت مدیریت او نیز است.

فراجا باید برای دستیابی به فناوری‌های نوین پیشگام باشد

سردار کارگر با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حرکت فراجا به سمت پلیس پیشرفته، هوش مصنوعی را یکی از حوزه‌های مهم پیش‌روی این نیرو دانست و اظهار داشت: رهبر شهید انقلاب پیش‌تر نیز بر ضرورت توجه به هوش مصنوعی تأکید کرده بودند. بنابراین، ضروری است از هم‌اکنون برای دستیابی به این توانمندی و استفاده از ظرفیت‌های آن اقدام شود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به نمونه‌های ارائه‌شده از کاربرد هوش مصنوعی گفت: این فناوری ظرفیت بسیار زیادی دارد و می‌تواند به مجموعه‌های مختلف، از جمله فراجا، کمک کند؛ اما استفاده از آن باید با رعایت ملاحظات و شناخت دقیق قابلیت‌ها و محدودیت‌های آن همراه باشد.

سردار کارگر در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت برای همکاری با فراجا گفت: این بنیاد، افزون بر مأموریت‌های اصلی خود، ظرفیت‌های دیگری نیز در اختیار دارد که می‌تواند در خدمت مجموعه انتظامی کشور قرار گیرد.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی بنیاد برای همکاری با مجموعه انتظامی کشور خاطرنشان کرد: ما خود را از مجموعه فراجا می‌دانیم و به این ارتباط افتخار می‌کنیم. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، در چارچوب مأموریت‌ها و توانمندی‌های خود، آمادگی دارد در زمینه‌های مورد نیاز به فراجا کمک کند.