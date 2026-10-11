به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کاظم غریب آبادی در مدرسه شجره طیبه میناب گفت: جنایتکاران جهانی هنوز مسئولیت حمله موشکی به دانش آموزان این مدرسه را نپذیرفته‌اند.

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه گفت: در میدان دیپلماسی، اطلاع رسانی به مردم جهان از یک سو و دیگر سو، محکومیت تروریست‌های آمریکایی - صهیونی در حمله به کشورمان و شهادت ۱۶۸ دانش آموز، معلم و والدین مینابی در مجامع بین المللی با جدیت دنبال می‌شود.

کاظم غریب آبادی افزود: مدارک و مستندات جنایت آمریکا در هدف قرار دادن دبستان شجره طیبه میناب تکمیل شده و وجدان‌های بیدار مردم جهان متوجه این جنایت شده‌اند.

وی گفت: دستگاه دیپلماسی از حقوقدانان ایرانی برای پیگیری این پرونده پشتیبانی و زمینه حضور آنان را در مجامع جهانی فراهم می‌کند.

رییس کل دادگستری هرمزگان نیز گفت: پرونده این جنایت در استان تکمیل شده و به سلسله مراتب قضایی برای بررسی و صدور حکم کیفری و حقوقی در تهران ارسال شده است.

مجتبی قهرمانی افزود: با همکاری وزارت امورخارجه و مرکز وکلا به قوه قضاییه گروهی از حقوقدانان ایرانی نیز مدارک و مستندات جنایت آمریکا در حمله به دبستان شجره طیبه میناب را در عرصه بین المللی عرضه و پیگیری می‌کنند.

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امورخارجه در دیدار با شماری از خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، محمد شرفی یکی از دانش آموزان بازمانده این مدرسه را تشویق کرد.

این دانش آموز هشت ساله که آثار سوختگی جنایت آمریکا را همچنان بر چهره و دست دارد گفت: می‌خواهد در آینده پلیس شود.

چند تن از والدین شهدای دانش آموز دبستان شجره طیبه میناب از جمله پدر شهید زهرا انصاری فرد و مادر امیررضا کریمی نیز در سخنانی خواستار انتقام خون رهبر شهید و دانش آموزان این مدرسه شدند.

کاظم غریب آبادی با خانواده ماکان نصیری دانش آموز شهید جاوید الاثر دبستان شجره طیبه میناب نیز دیدار کرد.