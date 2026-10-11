در نشست کارگروه مدیریت مصرف و انرژی استان بر نقش محوری و تعیین کننده مردم در کاهش ناترازی‌ها و تامین پایدار انرژی برای همه هموطنان در فصل سرما تأکید شد.

همکاری و همراهی مردم، نقشی محوری در کاهش ناترازی‌ها دارد

همکاری و همراهی مردم، نقشی محوری در کاهش ناترازی‌ها دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: تامین پایدار انرژی برای بخش خانگی، صنایع و خدمات و مدیریت مصرف در شش ماهه دوم سال به عنوان یک اولویت بسیار مهم است و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

نجفی گفت: در حوزه مدیریت مصرف گاز هم باید این تعامل صادقانه برقرار شود و بی گمان همراهی و مشارکت مردم نقش محوری و تعیین کننده در تامین پایدار انرژی در فصل سرما برای همه هموطنان دارد.

وی افزود: دستگاه‌های خدمات رسان موظف هستند با مشترکان پرمصرف و صاحبان انشعابات غیرمجاز طبق ضوابط قانونی برخورد کنند و در صورت لزوم این انشعابات قطع شوند.