رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران، لحاظ جمعیت شناور در برنامه‌ریزی توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران لحاظ جمعیت شناور در فرایند توسعه و ایجاد زیرساخت‌های استان را ضروری دانست و گفت: سرشماری ثبتی‌مبنا می‌تواند به تولید داده‌های به‌روز و بهبود برنامه‌ریزی کمک کند.

کریم‌پور با اشاره به اهمیت جمعیت شناور در مازندران افزود: یکی از موضوعات مهم در توسعه استان، توجه به جمعیت شناور و در نظر گرفتن آن هنگام برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌هاست.

وی گفت: روش ثبتی‌مبنا با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های داده، امکان انجام سرشماری با هزینه کمتر و بدون ایجاد دردسر و مزاحمت برای مردم را فراهم می‌کند و می‌توان از اطلاعات به‌روز آن در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای توسعه استان بهره برد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران، جمعیت استان را بر اساس آخرین سرشماری و برآورد‌های انجام‌شده حدود ۳ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: در برخی زمان‌های خاص، جمعیتی معادل دو تا سه برابر جمعیت استان به مازندران سفر می‌کنند.

کریم‌پور با اشاره به میزبانی مازندران از مسافران و گردشگران گفت: استان با افتخار پذیرای مهمانان است، اما این حجم از حضور جمعیت شناور، ضرورت توجه به نیاز‌های زیرساختی و خدماتی را در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای دوچندان می‌کند.