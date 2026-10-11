رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با اشاره به اهمیت تداوم ارتباط دانش‌آموزان سمپاد با مدرسه و شبکه گسترده دانش‌آموختگان این سازمان گفت‌: سمپادی‌بودن با فارغ‌التحصیلی پایان نمی‌یابد و دانش‌آموختگان مدارس استعداد‌های درخشان می‌توانند در کنار یکدیگر، ظرفیت ارزشمندی برای پیشرفت علمی، اجتماعی و حرفه‌ای کشور ایجاد کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ الهام یاوری با اشاره به اهمیت تداوم ارتباط دانش‌آموزان سمپاد با مدرسه و شبکه گسترده دانش‌آموختگان این سازمان، اظهار کرد: سمپادی‌بودن با فارغ‌التحصیلی پایان نمی‌یابد و دانش‌آموختگان مدارس استعداد‌های درخشان می‌توانند در کنار یکدیگر، ظرفیت ارزشمندی برای پیشرفت علمی، اجتماعی و حرفه‌ای کشور ایجاد کنند.

وی با تأکید بر جایگاه دانش‌آموختگان در نقشه راه ده‌ساله سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، افزود: یکی از اهداف مهم این نقشه راه، توسعه تعاملات مستمر و هدفمند با دانش‌آموختگان و فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی از دانش، تجربه، تخصص و توانمندی‌های آنان برای مواجهه با مسائل و چالش‌های کشور است. تحقق این هدف، مستلزم ایجاد بستر‌های ارتباطی مؤثر، تقویت پیوند میان نسل‌های مختلف دانش‌آموختگان و توسعه زمینه‌های همکاری و مشارکت آنان است.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با اشاره به ظرفیت گسترده سرمایه انسانی برخاسته از مدارس سمپاد گفت: دانش‌آموختگان این مدارس در حوزه‌های متنوع علمی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت می‌کنند و ارتباط نظام‌مند با این سرمایه انسانی می‌تواند زمینه‌ساز تبادل تجربه، شکل‌گیری همکاری‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های جمعی برای ارائه راهکار‌های مؤثر در پاسخ به نیاز‌های کشور باشد.

یاوری ادامه داد: شکل‌گیری شبکه دانش‌آموختگان سمپاد، گامی در مسیر تقویت این ارتباطات و ایجاد زمینه‌ای برای تعامل، هم‌افزایی و مشارکت مؤثر دانش‌آموختگان است. این شبکه می‌تواند ضمن پیوند دادن نسل‌های مختلف دانش‌آموختگان، فرصت‌های تازه‌ای برای همکاری‌های علمی و حرفه‌ای و ایفای نقش مسئولانه آنان در قبال جامعه فراهم کند.

وی با دعوت از دانش‌آموختگان سمپاد برای پیوستن به این شبکه و مشارکت در توسعه آن خاطرنشان کرد: گسترش این شبکه، به همراهی و مشارکت فعال دانش‌آموختگان وابسته است. انتظار می‌رود دانش‌آموختگان با عضویت در کانال رسمی شبکه و معرفی آن به دیگر هم‌مدرسه‌ای‌ها و دانش‌آموختگان، در شکل‌گیری جامعه‌ای منسجم، پویا و اثرگذار سهیم باشند.

گفتنی است؛ دانش‌آموختگان سمپاد می‌توانند برای پیوستن به شبکه دانش‌آموختگان سمپاد، به کانال رسمی این شبکه در پیام‌رسان بله به نشانی زیر مراجعه کنند:

🔗 @AlumaniSampad_gov