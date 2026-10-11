به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سه تخته قالی دست‌باف بانوان روستای کریم‌آباد شهرستان بهاباد، پس از مراسم برش با حضور مسئولان و مردم، به ستاد عتبات عالیات تحویل داده شد تا عواید حاصل از آن برای هزینه‌های حرم ائمه اطهار (ع) اختصاص یابد.

این سه تخته قالی با تلاش و همت ۳۰ بانوی هنرمند روستای کریم‌آباد و در مدت کمتر از سه ماه بافته شده است. این اقدام خداپسندانه در راستای عشق و ارادت بانوان این منطقه به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) انجام شده است.

مسئول ستاد عتبات عالیات بهاباد با اشاره به استقبال و مشارکت بانوان روستا در هنر قالی‌بافی اظهار کرد: ارادت و علاقه مردم این منطقه به اهل بیت (ع) زمینه‌ساز تداوم فعالیت‌های قالی‌بافی با هدف کمک به بازسازی و توسعه حرم‌های مطهر ائمه اطهار (ع) شده است.

حسین فلاح با اشاره به برش پنجمین قالی در یک سال گذشته در روستای کریم‌آباد، از مشارکت مستمر بانوان این روستا قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این حرکت ارزشمند در آینده نیز ادامه یابد.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام ابراهیمی، امام جمعه بهاباد، نیز به ایراد سخنرانی پرداخت و درباره اهمیت مشارکت در فعالیت‌های مذهبی و خیرخواهانه و خدمت به اهل بیت (ع) سخن گفت.

در پایان مراسم، سه تخته قالی با حضور مسئولان و مردم برش داده شد و برای اختصاص عواید آن به هزینه‌های حرم ائمه اطهار (ع)، به ستاد عتبات عالیات تحویل داده شد.

بافت این قالی‌ها در کمتر از سه ماه، جلوه‌ای از همدلی، مشارکت اجتماعی و ارادت بانوان روستای کریم‌آباد به خاندان اهل بیت (ع) را به نمایش گذاشت.