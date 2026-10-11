به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ تیم فوتسال فولاد هرمزگان در گروه دوم با تیم‌های پالایش نفت آبادان، سپاهان اصفهان، نور ملارد، پلی وایتال دلیجان، تکنیک برتر بابلسر، پارسه کرمان و هیات فوتبال خراسان رضوی همگروه شد.

بیشتر بخوانید؛ تساوی پالایش نفت بندرعباس در لیگ برتر فوتسال

این مسابقات با حضور ۱۵ تیم در دو گروه برگزار میشود که از هر گروه نیز سه تیم برتر راهی مرحله نهایی خواهند شد.

تیم فولاد هرمزگان در هفته نخست ۳۰ مهرماه مهمان تیم تکنیک برتر بابلسر می‌رود.