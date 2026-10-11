ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری با حضور استان‌های کشور در تهران در حال برگزاری است؛ استان اردبیل هم با حضور در این نمایشگاه، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های روستایی، عشایری و تولیدی روستاهای خود فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌ها و دستاورد‌های روستاییان و عشایر کشور با اجرای موسیقی‌های محلی، عرضه غذا‌های بومی و نمایش آیین‌های سنتی اقوام ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار و با استقبال چشمگیر شهروندان همراه شده است.