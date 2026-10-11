از میان بیش از ۶۰ مقاله با محوریت جنگ و صلح از دیدگاه شمس ارسالی به دبیرخانه دوازدهمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا؛ ۴۰ مقاله انتخاب و ۳۰ مقاله طی دو روز به‌صورت حضوری و برخط ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دبیر دوازدهمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا گفت: بیش از ۶۰ مقاله با محوریت جنگ و صلح از دیدگاه شمس به دبیرخانه همایش ارسال شد که از این میان ۴۰ مقاله انتخاب شده‌اند که از این تعداد، ۳۰ مقاله طی دو روز به‌صورت حضوری و آنلاین ارائه شد.

شهین اعوانی در دوازدهمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا اظهار داشت: مقاله‌های انتخابی این همایش با محوریت جنگ و صلح از کشور‌های آلمان، ترکیه و گرجستان و مقاله‌هایی از شهر‌های تهران، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، ارومیه، سلماس و خوی در این همایش ارائه شدند.

وی افزود: در این همایش ۳۰ نفر از شمس و مولاناپژوهان داخلی و خارجی ابعاد مختلف شخصیت شمس و مولانا در زمان جنگ و صلح و تاثیرات پیوند معنوی این دو شخصیت فرهنگی را در این عرصه و همچنین عرفان و ادب بررسی می‌کنند.

اعوانی با اشاره به روند انتخاب مقالات تصریح کرد: تمام مقالات انتخاب شده به صورت بین‌المللی چاپ می‌شود و بعد از ترجمه، به صورت آنلاین در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

شمس تبریزی ستاره درخشان عرفان اسلامی است

مشاور عالی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری نیز در این همایش با بیان اینکه مزار شمس تبریزی سرمایه نمادین و گنج پنهان فرهنگ ایران اسلامی است، افزود: سوال این است که این نمادها، بنا‌ها و عینیت‌های بیرونی چرا باید احیا شوند. یکی از این سرمایه‌های نمادین و گنج پنهانی عرفان اسلامی شمس تبریزی است و همگان دیدند که احیای مزار و مرقد این عارف بزرگ چه شور و هیجانی در دل ملت‌ها و عاشقان عرفان و ادب ایجاد کرد.

حجت‌الله ایوبی گفت: مردم که در بارگاه شمس تبریزی قدم خواهند زد و با این بارگاه و نام شمس تبریزی انس خواهند گرفت، آرام آرام بخشی از وجود مردم و زندگی مردم خواهد شد و بچه‌ها متوجه می‌شوند که در محضر چه عارف و مرد بزرگی قدم می‌زنند.

وی افزود: این بارگاه، عرفان و عشق و معرفت را درونی می‌کند و مردم با آن کلمات زندگی می‌کنند و به مرور زمان رفتارشان تغییر و ضربانشان با آهنگ شمس تنظیم خواهد شد. صدالبته که همه این مردان بزرگ عرفان و اخلاق شاگردان مکتب رسول الله و امیر مؤمنان علی (ع) بوده و سرمایه‌های فرهنگی ایران هستند.

مشاور وزیر میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به اینکه «ایران آغاز هر داستانی است» گفت: هر انسانی در هر کجای دنیا زندگی می‌کند، قسمتی از داستان زندگیش به ایران ارتباط دارد. اهل نیایش باشید، قدیمی‌ترین نیایش‌گاه‌های جهان در ایران است. اهل عرفان باشید مهد عرفان در اینجاست.

ایوبی گفت: شمس تبریزی ستاره درخشان عرفان اسلامی است و ملت ایران با تمدن چندین هزارساله صاحب همه فرهنگ و سرمایه‌های فرهنگی این سرزمین هستند و دشمنان ایران بدانند که نمی‌توانند ملت مقتدر و با فرهنگ ایران را بشکنند، چون آنها قطره‌ای در مقابل دریای پرقدرت و با عظمت ملت ایران هستند.

جنگ، صلح و پایداری در اندیشه شمس و مولانا محور اصلی همایش علمی

جعفرپور، مدیر اجرایی دوازدهمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا، نیز با اشاره به برنامه‌های این رویداد گفت: در این دوره، ۲۱ عنوان سخنرانی علمی از سوی پژوهشگرانی از ایران و استادانی از کشور‌های ترکیه، فرانسه، افغانستان و گرجستان ارائه شد.

وی با اشاره به محور ویژه همایش امسال افزود: جنگ، صلح و پایداری در اندیشه شمس و مولانا، محور اصلی مقالات و سخنرانی‌های این دوره است که با توجه به مسائل روز، از ابعاد مختلف علمی، فرهنگی و فکری بررسی می‌شود.

مدیر اجرایی همایش همچنین از نمایه شدن مقالات این رویداد در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خبر داد و گفت: آثار ارائه‌شده پس از طی مراحل بررسی و ارزیابی نهایی، در این پایگاه نمایه خواهند شد.

دوازدهمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا بار دیگر نشان خواهد داد که اندیشه‌های این دو بزرگ‌مرد تاریخ، همچنان الهام‌بخش پژوهشگران و اندیشمندان در سراسر جهان است. حضور پررنگ اساتید داخلی و خارجی، کیفیت بالای مقالات و مشارکت فعال شهروندان از نقاط مختلف کشور، نویدبخش استمرار این حرکت فرهنگی در سال‌های آینده خواهد بود.