رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد: فرآیند ثبت نخستین قرار قبولی وثیقه الکترونیکی در دادسرای بندرعباس، خارج از وقت اداری و بدون حضور وثیقه‌گذار، فقط در ۸۷ ثانیه انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد کاظمی‌فرد، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ساعت ۲۰ شب گذشته و خارج از وقت اداری، فرآیند ثبت نخستین قرار قبولی وثیقه الکترونیکی در دادسرای بندرعباس، در بستر سامانه ضمانت الکترونیکی، بدون حضور وثیقه‌گذار، بدون ارسال نیابت و بدون هزینه رفت‌وآمد و کارشناسی فقط در ۸۷ ثانیه انجام شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تأکید کرد: این، نمونه‌ای از ظرفیت فناوری برای تسهیل فرآیند‌های قضایی و دسترسی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر مردم به عدالت است.

از ۱۵ مهر، سامانه ضمانت الکترونیک در سراسر کشور راه اندازی شده و هدف آن ارزیابی لحظه‌ای ارزش وثیقه و جلوگیری از زندانی شدن متهمان است.