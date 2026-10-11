فرمانده کل انتظامی کشور گفت: دشمن در جنگ ادراکی تلاش می‌کند پیش از هر اقدام میدانی، ذهن جامعه و مسئولان را تحت تأثیر قرار دهد؛ لذا پاسخ ذهنی جامعه و فرماندهان به فضاسازی دشمن اهمیت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار احمدرضا رادان در دیدار با سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و معاونان و مدیران این بنیاد، ضمن قدردانی از سردار کارگر و مجموعه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، با اشاره به ضرورت حفظ روحیه مجاهدت و ایستادگی در جامعه، طی سخنانی اظهار داشت: دعا کنیم خداوند آزمایش‌های سخت را از ما دور کند؛ چراکه آزمایش‌هایی که تاکنون پشت سر گذاشته‌ایم، در مقایسه با آنچه ممکن است، پیش روی ما باشد، آسان بوده‌اند. امیدواریم خداوند ما را در مسیر پیشرو ثابت‌قدم نگه دارد.

فرمانده کل انتظامی کشور با تاکید بر اینکه در فتنه سال ۸۸، افراد زیادی دچار لغزش شدند، گفت: در آن سال برخی به انتقاد‌های بی‌پایه و سخنان نادرست روی آوردند و تصور کردند که اتفاقات دیگری در پیش است. چنین افرادی همواره وجود دارند و باید دعا کنیم که خداوند ما را ثابت‌قدم نگه دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تولیدات رسانه‌ای خبرگزاری دفاع مقدس به‌مناسبت هفته انتظامی، این اقدام را هنرمندانه و شایسته تقدیر دانست و تصریح کرد: این تولیدات رسانه‌ای مایه تحیر و قدردانی است و نشان می‌دهد که می‌توان با زبان هنر، بخشی از واقعیت‌های مأموریت انتظامی را به تصویر کشید.

نخستین شکست در میدان، شکست ذهنی فرمانده است

سردار رادان با اشاره به اینکه بسیاری از کار‌ها را می‌توان با نگاه جهادی، باور به توانمندی‌ها و مدیریت صحیح پیش برد، گفت: نخستین شکست در میدان، شکست ذهنی فرمانده یا مدیر است. اگر فرماندهی از ابتدا باور داشته باشد که کاری امکان‌پذیر نیست، در میدان نیز شکست خواهد خورد؛ اما فرمانده‌ای که به توانایی نیرو‌های خود ایمان داشته باشد، حتی در شرایط دشوار نیز می‌تواند به موفقیت برسد.

فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: بخش مهمی از مشکلات کشور در حوزه مدیریت و فرماندهی به همین شکست‌های ذهنی بازمی‌گردد. اگر مدیری بگوید نمی‌شود، حتی با تزریق امکانات و منابع نیز ممکن است کاری پیش نرود؛ اما مدیری که باور دارد می‌توان کاری را انجام داد، برای عبور از موانع راه پیدا می‌کند. همین مسئله در حوزه فرماندهی نیز صدق می‌کند و بخشی از جنگ ادراکی دشمن، متوجه تأثیرگذاری بر ذهن مدیران و فرماندهان است.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران در میدان جنگ ادراکی دشمن شکست‌ناپذیرند، گفت: دشمن در جنگ ادراکی تلاش می‌کند پیش از هر اقدام میدانی، ذهن جامعه و مسئولان را تحت تأثیر قرار دهد؛ لذا پاسخ ذهنی جامعه و فرماندهان به فضاسازی دشمن اهمیت دارد. وقتی مردم و فرماندهان با اطمینان از توانایی خود و آمادگی برای مقابله با دشمن سخن می‌گویند، دشمن درمی‌یابد که نتوانسته ذهن آنان را شکست دهد.

۵۲ هزار واحد مسکونی سازمانی در حال ساخت

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به برنامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی سازمانی برای کارکنان فراجا گفت: زمانی که این برنامه را اعلام کردیم، عده‌ای نسبت به تحقق آن تردید داشتند. من در دیدار با رهبر شهید انقلاب، موضوع ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی سازمانی را مطرح کردم و ایشان فرمودند که این اقدام هویت‌بخش است.

وی افزود: اکنون ۵۲ هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت قرار دارند و بخشی از آنها در آستانه تکمیل هستند. اگر جنگ دوازده روزه، اغتشاشات و جنگ رمضان رخ نداده بود، بخش دیگری از این واحد‌ها نیز تاکنون تکمیل شده بود. با وجود محدودیت‌های مالی، باور داریم که این طرح را به سرانجام خواهیم رساند.

فرمانده کل انتظامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیر پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، بر روحیه کارکنان فراجا گفت: حمایت و بیانات معظم‌له برای ما بسیار روحیه‌بخش بود. تصور نمی‌کردیم عملکردمان تا این اندازه رضایت ایشان را فراهم کرده باشد و همواره فکر می‌کردیم از اهداف خود عقب هستیم و باید بیشتر تلاش کنیم. پس از دریافت پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، اعلام کردم که مسئولیت و تکلیف ما سنگین‌تر شده است و فرمایشات معظم‌له، چراغ راه و مبنای معماری پلیس آینده خواهد بود.

دبیرستان‌های پلیس در ۸ استان دیگر راه‌اندازی می‌شود

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و فناوری‌های نوین، به راه‌اندازی دبیرستان‌های پلیس اشاره کرد و گفت: در حوزه سرمایه اجتماعی، راه‌اندازی دبیرستان‌های پلیس را آغاز کردیم که سردار کارگر نیز در پیشبرد این طرح نقش مؤثری داشت. نخستین دبیرستان پلیس با امکانات مدرن و پیشرفته ساخته شده و اکنون نزدیک به ۵۰۰ دانش‌آموز دارد. برنامه داریم این مجموعه را در هشت استان دیگر نیز راه‌اندازی کنیم؛ چراکه هدف ما در این اقدام، ساخت آینده است و معتقدیم فرمانده‌ای که در زمان حال متوقف شود یا تنها به گذشته باور داشته باشد، محکوم به شکست است.

سردار رادان با اشاره به مأموریت‌های کارکنان انتظامی در شرایط دشوار جنگ گفت: شرایط مأموریت‌های ما بسیار سخت بود، اما شعار «یک خودرو برای هر کلانتری، پاسگاه و واحد انتظامی» را دنبال کردیم و در این مسیر اقدامات لازم را انجام دادیم. تلاش کردیم مردم حتی برای لحظه‌ای احساس نگرانی و ناامنی نکنند و خدمت‌رسانی به آنها متوقف نشود.

سردار رادان در پایان گفت: امیدواریم به اذن خداوند، صبح پیروزی نزدیک باشد و جمهوری اسلامی ایران با صبر و تلاش، قله‌ها را یکی پس از دیگری فتح کند. نظامی که از فتنه سال ۱۳۸۸ عبور کرده، در برابر رژیم صهیونیستی ایستاده، جنگ ۱۲روزه را پشت سر گذاشته، کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ را ناکام گذاشته و در برابر آمریکا ایستادگی کرده است، نظامی نیست که به‌آسانی از پا درآید. معتقدم لطف و عنایت خداوند در بسیاری از این اتفاقات وجود دارد.