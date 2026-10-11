دیدار دوستانه فوتسال تیم‌های باشگاه جنوب بصره و شهدای پیشکسوتان خرمشهر، با عنوان مسابقه وفاداری و به یاد مرحوم استاد جعفر الحجاج، رئیس سابق کمیته ورزش شورای استان بصره، در ورزشگاه آزادی خرمشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دیدار دوستانه فوتسال تیم‌های باشگاه جنوب بصره و شهدای پیشکسوتان خرمشهر، با عنوان مسابقه وفاداری و به یاد مرحوم استاد جعفر الحجاج، رئیس سابق کمیته ورزش شورای استان بصره، در ورزشگاه آزادی خرمشهر برگزار شد.

ورزشکاران ایرانی و عراقی در فضایی دوستانه، یاد و خاطره این پیشکسوت عرصه ورزش را گرامی داشتند.

در این رویداد، تیم باشگاه جنوب البصره در دیدار دوستانه فوتسال با عنوان «مسابقه وفاداری» به مصاف تیم شهدای پیشکسوتان خرمشهر رفت. همچنین، یک مسابقه فوتبال میان تیم‌های ایرانی و عراقی برگزار شد.

این رقابت‌ها با هدف پاسداشت خدمات مرحوم جعفر الحجاج در عرصه ورزش و گرامیداشت یاد و خاطره وی برگزار شد و فرصتی برای تجدید دوستی‌ها و تقویت ارتباطات ورزشی میان ورزشکاران دو شهر خرمشهر و بصره فراهم کرد.

پیوند‌های دیرینه مردم خرمشهر و بصره و نزدیکی جغرافیایی این دو شهر، زمینه مناسبی برای گسترش تعاملات ورزشی و فرهنگی و تقویت دوستی میان مردم ایران و عراق فراهم کرده است.