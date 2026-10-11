عنوان قهرمانی مسابقات اردبیل اوپن به شهر میزبان رقابت‌ها در دو بخش مردان و زنان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،رقابت‌های کاراته اردبیل اوپن در بخش سبک‌های آزاد به مدت دو روز با حضور ۲۲۸۴ ورزشکار در دو بخش مردان و زنان در در ورزشگاه ۶ هزار نفری پهلوان حسین رضازاده برگزار شد.

۱۱۴۰ ورزشکار در بخش مردان و ۱۱۴۴ ورزشکار در بخش بانوان در تمام رده‌های سنی در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند.

در بخش مردان، تیم اردبیل (شرکت آسیا ماسه ساز اردبیل) اول شد تیم آذربایجان شرقی در مکان دوم قرار گرفت و تیم مازندران در جای سوم ایستاد.

در رده بندی بانوان، تیم اردبیل مقام نخست را بدست آورد. تیم تهران نایب قهرمان شد و تیم آذربایجان شرقی عنوان سومی را بدست آرود.

در افتتاحیه این مسابقات علی نیکزاد، نماینده مجلس شورای اسلامی، امامی یگانه، استاندار، آفاقی، دادستان و صفری، شهردار استان اردبیل حضور داشتند.

این مسابقات همراه با جوایز نقدی برگزار شد.

نفرات برتر رده سنی بزرگسالان در دو بخش مردان و زنان به شرح ذیل است:

وزن ۶۰-کیلوگرم:

۱- حیدر براتی یساقی خراسان رضوی

۲- علی صمدی آدربایجان غربی

۳-محمدسردار حیدری اصفهان

۳- ابوالفضل سلطانی کرمان

وزن ۷۰-کیلوگرم:

۱-حیدر عساکره منطقه آزاد الوند

۲- جواد تلیکانی مارندران

۳- مهدی یعقوبی تهران

۳- علی باهری اردبیل

وزن ۸۰-کیلوگرم:

۱- وحید نظری اردبیل

۲- امیرحسین صابر اردبیل

۳- میلاد پورجعفری کرمان

۳- آرین ابراهیم زاده اصلی فشخامی اردبیل

وزن ۹۰- کیلوگرم:

۱- پویا معتمدی اردبیل

۲- علی نعمتی لیرمنجانی فارس

۳-نیما زحمتکش گیلان

۳- میدیا محمودی کردستان

وزن ۹۰+ کیلوگرم:

۱- محمدحسین پیرمحمدی مازندران

۲- طیب مختاری فارس

۳- جواد موسوی فارس

۳- وحید صالحی زنجان

در بخش بانوان:

وزن ۵۰- کیلوگرم:

اول: فاطمه ابراهیمی فرد از فارس

دوم: مهشاد خضری از کردستان

سوم: حنانه ایرج از اردبیل

سوم: یاسمن دلشاد از فارس

وزن ۵۵-کیلوگرم:

مقام اول: غزل منشی نژاد از تهران

مقام دوم: بهار زبن الدینی از کرمانشاه

مقام سوم: راضیه فردمتقی از فارس

مقام سوم: کاملیا بگمرادی از کرمانشاه

وزن ۶۱- کیلوگرم:

مقام اول: معصومه عابدینی

مقام دوم: سپیده امیدی باقرآبادی کرمانشاه

مقام سوم: شقایق رستمی جرمشتی فارس

مقام سوم: انسیه صادقی از فارس

وزن ۶۸-کیلوگرم:

مقام اول: فاطمه سادات حسینی از مرکزی

مقام دوم: فاطمه ابارقی از کرمان

مقام سوم: مائده جعفری از آذربایجان شرقی

مقام سوم: فاطمه قنبرزاده از فارس

وزن ۶۸+ کیلوگرم:

مقام اول: عارفه آزادبخت از تهران

مقام دوم: زهرا عزیری کلاره از تهران

سوم: یگانه میرهادیان از تهران

سوم: حدیثه فدائی از تهران