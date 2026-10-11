همایش دهیاران و راهوران محله با محوریت ترویج فرهنگ ایمنی، قانون‌مداری و کاهش سوانح جاده‌ای، به مناسبت هفته نیروی انتظامی و روز روستا و عشایر در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: در این برنامه بر ضرورت تقویت همکاری میان راهداری، پلیس، دهیاری‌ها و جوامع محلی برای ارتقای ایمنی راه‌ها، پیشگیری از سوانح جاده‌ای و ترویج فرهنگ رعایت قوانین و مقررات رانندگی تأکید شد.

خدابخشی افزود: همچنین نقش دهیاران و راهوران محله در شناسایی مسائل و نقاط حادثه‌خیز و دارای مشکل در محور‌های روستایی، اطلاع‌رسانی، آموزش عمومی و مشارکت در ارتقای ایمنی تردد مورد توجه قرار گرفت.