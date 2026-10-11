سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای موافقت‌نامه‌ای مشترک، توسعه فناوری عقیم‌سازی حشرات را برای کنترل پشه مهاجم آئدس و مقابله با بیماری‌های تب دنگی، چیکونگونیا و زیکا در دستور کار قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ این موافقت‌نامه در راستای توسعه کاربرد‌های فناوری هسته‌ای در حوزه سلامت و با هدف کنترل ناقلین بیماری‌ها، به امضای محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، و محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید.

بر اساس این موافقت‌نامه، طرفین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه کشور، برای راه‌اندازی مرکز پرورش انبوه پشه نر عقیم آئدس اجیپتی و اجرای مطالعات آزمایشی و میدانی به‌منظور ارزیابی اثربخشی این فناوری همکاری خواهند کرد.

یکی از محور‌های اصلی این همکاری، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تولید انبوه پشه نر عقیم و اجرای طرح‌های آزمایشی و سپس رهاسازی گسترده این حشرات در مناطق هدف است. در این روش، از فناوری پرتودهی برای عقیم‌سازی پشه‌های نر استفاده می‌شود تا با رهاسازی آنها و کاهش موفقیت تولیدمثل جمعیت پشه‌ها، امکان کنترل ناقل بیماری فراهم شود.

سازمان انرژی اتمی ایران نیز همکاری در تامین دستگاه پرتودهی گاما یا ایکس، آموزش نیروی انسانی در زمینه فناوری پرتودهی، تامین نیروی متخصص در حوزه پرتودهی و دزیمتری و تضمین عملکرد و نگهداشت تجهیزات تحویلی را در چارچوب تعهدات خود پیگیری می‌کند.