شاه منصور شاه میرزا، گفت: وقتی شما تاریخ ایران را نگاه کنید در سیصد سال اخیر ایران فقط در جنگ‌ها از خودش دفاع کرده است، یعنی این فرهنگ و تمدن نمی‌گذارد که ایران به ملت یا کشور یا سرزمین‌های دیگر حمله کند و فقط از خود دفاع کرده است.

شاه منصور شاه میرزا، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت:ادبیات معلم جامعه است ما در هر جامعه‌ای که ادبیات قوی داریم، در هر جامعه‌ای که رو به کتاب می‌آورد و رو به ادب می‌آورد در واقع آن جامعه سالم است.

وی افزود: مادر‌های که کتاب میخوانندو فرزندان خود را با کتاب خواندن برایشان تربیت میکنند، آن نسل سالم و پویا است.

کارشناس میز تاجیکستان درمؤسسه فرهنگی اکو گفت:ادبیات ایران، ادبیات فارسی ما فارسی زبانان را وادار میکنند فرزند و وارث نیاکان خود باشیم. برخی میگویند زمان این ادبیات و هنر به پایان رسیده است ولی برعکس نظر من این است. الان زمان ادبیات رسیده است.

شاه منصور شاه میرزا افزود: در زمانی که چهره منحوس جنگ بر ایران عزیز سایه افکنده است تنها چیزی که می‌تواند ملت را متحد سازند و آثار یاس و نامیدی را از چهره آن بزداید همین ادبیاتی فارسی هست.

وی گفت: خبر خوشی هم درپایان دارم کتاب غزلیات شمس تبریزی با مقدمه آقای شعر دوست بزودی در تاجیکستان به چاپ خواهد رسید.

بزرگداشت شمس و مولانا هفته گذشته در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.