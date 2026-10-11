به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، رئیس امور عشایر استان البرز ، با حضور در برنامه «امروز البرز» با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی جامعه عشایری استان گفت: بر اساس آمار اعلام‌شده، حدود ۸۶۰ خانوار عشایری با جمعیتی نزدیک به پنج هزار نفر در استان زندگی می‌کنند که با تلاش شبانه‌روزی در مناطق ییلاقی و قشلاقی، سالانه حدود سه هزار و ۶۰۰ تن گوشت قرمز و چهار هزار و ۱۰۰ تن شیر و انواع لبنیات تولید و روانه بازار مصرف می‌کنند که ارزش سالانه تولیدات جامعه عشایری استان ۸ هزار میلیارد ریال است .

وی صیانت از راه‌های عشایری را از وظایف اصلی امور عشایر برشمرد و افزود: حدود هزار کیلومتر راه عشایری در استان شناسایی و اطلاعات آن در سامانه‌های جغرافیایی ثبت شده است که این مسیرها برای تردد خانوارها و جابه‌جایی دام اهمیت زیادی دارند و نگهداری، مرمت و ایمن‌سازی آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

رئیس امور عشایر استان البرز تأمین آب شرب خانوارها و دام‌ها را از دیگر برنامه‌های حمایتی این مجموعه دانست و گفت: در مناطقی که امکان دسترسی به منابع آبی وجود دارد، آب از طریق لوله‌کشی به نزدیکی محل استقرار عشایر منتقل می‌شود تا نیازهای آب شرب خانوارها و دام‌های آن‌ها تأمین شود.

کریمی‌ با اشاره به تأمین انرژی مورد نیاز عشایر اظهار کرد: با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان، سال جاری ۱۵۰ پنل خورشیدی برای خانوارهای عشایری تأمین شده است که توزیع آن‌ها در حال انجام است. همچنین برای سال ۱۴۰۵ نیز تأمین ۱۵۰ پنل خورشیدی دیگر پیش‌بینی شده است.

وی تأمین سوخت مورد نیاز خانوارهای عشایری را از دیگر اقدامات حمایتی عنوان کرد و به مخاطبان سیمای البرز افزود: با همکاری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، نفت سفید و سیلندر گاز مورد نیاز این خانوارها برای پخت‌وپز و گرمایش تأمین و تا نزدیک‌ترین محل قابل دسترس منتقل می‌شود.

رئیس امور عشایر استان البرز همچنین با اشاره به نقش تعاونی‌های عشایری در پشتیبانی از تولید گفت: تأمین علوفه زمستانی شامل کاه، یونجه، شبدر، جو و انواع کنسانتره متناسب با نیاز دام‌ها، توسعه بیمه دام، هویت‌گذاری دام‌ها و فراهم کردن امکان بهره‌مندی عشایر از بیمه اجتماعی، از جمله خدمات این تعاونی‌هاست.

وی افزود: افراد عشایری در بازه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال می‌توانند برای برخورداری از بیمه اجتماعی به شرکت تعاونی عشایری مراجعه کنند.

کریمی‌ با اشاره به تسهیلات حمایتی برای تأمین علوفه زمستانی و پایداری فعالیت اقتصادی عشایر گفت: طی سال جاری با همکاری مجموعه مدیریت استان و اداره کل امور اقتصادی و دارایی، نزدیک به ۳۴ میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره با کارمزد چهار درصد و دوره بازپرداخت هفت‌ساله اختصاص یافته است. حدود ۱۶۰ خانوار عشایری نیز برای دریافت این تسهیلات به بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه معرفی شده‌اند.

رئیس امور عشایر استان البرز افزود: مناطق قشلاقی عشایر شامل دشت‌های اشتهارد، نظرآباد، پلنگ‌آباد و جنوب ماهدشت است، برخی خانوارها نیز به سمت استان مرکزی و محدوده‌های نزدیک به قم کوچ می‌کنند که این جابه‌جایی‌ها با هدف دسترسی به علوفه تازه و بهره‌گیری از شرایط مناسب‌تر برای نگهداری دام انجام می‌شود.