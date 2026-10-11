به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان گفت: این سایتها با اعتباری بالغ بر ۱۰۵۰ میلیارد ریال اجرا شده و ۶۱۰ خانوار با جمعیتی بیش از ۲ هزار نفر از خدمات ارتباطی و اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند.

مهدی شه‌نظری‌پور اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مناطق روستایی و ارتقای سطح دسترسی ساکنان این مناطق به خدمات ارتباطی، ۷ سایت جدید در شهرستان‌های اندیکا، اهواز، باغملک، باوی، بهبهان، حمیدیه و شادگان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این اقدام گامی مؤثر در توسعه پوشش ارتباطی و بهبود دسترسی روستاییان به اینترنت پرسرعت به شمار می‌رود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان تصریح کرد: این سایت‌ها در روستا‌های حیدرآباد شهرستان اندیکا، سودان شهرستان اهواز، کیوپ شهرستان باغملک، چم خزام دو شهرستان باوی، بدلی شهرستان بهبهان، قاسم زامل شهرستان حمیدیه و حدبه شهرستان شادگان به بهره‌برداری رسیده‌اند.