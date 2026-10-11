مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان از راه‌اندازی کلینیک تخصصی زخم در درمانگاه کوثر سنندج خبر داد و گفت: این مرکز با هدف افزایش دسترسی بیماران به خدمات تخصصی، کاهش هزینه‌های درمان و پیشگیری از مداخلات غیرحرفه‌ای فعالیت خود را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حیدر ایزدی اظهار کرد: بیماران در این کلینیک علاوه بر دریافت خدمات مراقبت و پانسمان زخم، از ویزیت، مشاوره تخصصی و در صورت نیاز، ارجاع به بخش‌های تخصصی برای تکمیل روند درمان بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: در این مرکز، خدمات سرپایی برای درمان و مراقبت از انواع زخم‌ها، از جمله زخم پای دیابتی، زخم بستر، زخم‌های عروقی شریانی و وریدی، زخم‌های ناشی از عوارض سرطان و سوختگی‌های سطحی و ساده ارائه می‌شود.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، مراقبت از بیماران دارای استومی، آموزش نحوه تعویض و تخلیه کیسه‌های استومی و رسیدگی به زخم‌های ناشی از جراحی سینوس پایلونیدال را از دیگر خدمات این کلینیک برشمرد و گفت: سایر زخم‌هایی که به مراقبت و پانسمان تخصصی نیاز دارند نیز در این مرکز رسیدگی می‌شوند.

ایزدی با قدردانی از محمد آزاد ماجدی، رئیس بیمارستان کوثر، و مجموعه مدیریتی این بیمارستان برای راه‌اندازی کلینیک تخصصی زخم، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه و راه‌اندازی کلینیک‌های مشابه در سایر مراکز درمانی استان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان با اشاره به امکان مراجعه شهروندان به این مرکز گفت: بیماران و افرادی که به خدمات مراقبت و پانسمان تخصصی زخم نیاز دارند، می‌توانند در شیفت صبح به کلینیک تخصصی زخم درمانگاه کوثر سنندج مراجعه کنند.