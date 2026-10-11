

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با پیشنهاد اعضای کمیته فنی اهداف پروازی و تائید فدراسیون تیراندازی، ضمن قدردانی از زحمات علی افسری که به مدت دو سال هدایت تیم ملی تراپ را برعهده داشت، پیام رجایی به عنوان سرمربی جدید تیم‌های ملی اهداف پروازی انتخاب شد.

رجایی از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را به عنوان مربی در تیم‌های ملی آغاز کرد. وی همچنین به عنوان کمک مربی در کنار مربیان همچون موریروی الکساندر از استرالیا و مارچلو درادی از ایتالیا حضور داشته و در مقاطع مختلف هدایت تیم‌های ملی را برعهده داشته است.