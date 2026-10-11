حجت‌الاسلام محمد میرزایی، نماینده مجلس با تاکید بر ظرفیت‌های استثنایی خوی، برنامه‌ریزی منسجم برای تبدیل بارگاه شمس تبریزی به یک مرکز فرهنگی و عرفانی در سطح جهانی را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام محمد میرزایی، نماینده مجلس با تاکید بر ظرفیت‌های استثنایی خوی، خواستار برنامه‌ریزی منسجم برای تبدیل بارگاه شمس تبریزی به یک مرکز فرهنگی و عرفانی در سطح جهانی شد و اظهار کرد: این مجموعه پتانسیل بالایی دارد تا میزبان پژوهشگران، شمس‌پژوهان و علاقه‌مندان به ادبیات و عرفان از سراسر جهان باشد.

حجت‌الاسلام محمد میرزایی با اشاره به اهمیت راهبردی این بارگاه، بر ضرورت ایجاد یک «مسیر گردشگری مشترک» میان بارگاه شمس تبریزی در خوی و مجموعه تاریخی تخت‌سلیمان تکاب تاکید کرد و افزود: پیوند میان این دو قطب مهم تاریخی-فرهنگی، می‌تواند علاوه بر رونق صنعت گردشگری در آذربایجان‌غربی، منجر به افزایش مدت اقامت گردشگران، اشتغال‌زایی و ارزآوری برای منطقه شود.

وی تصریح کرد: با مدیریت صحیح، این پیوند می‌تواند ظرفیت‌های گردشگری استان را به شکلی بی‌سابقه توسعه دهد.

نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در ادامه با اشاره به نیاز‌های زیرساختی، توسعه صنعت هتل‌داری و ایجاد مراکز اقامتی استاندارد و چندستاره را از اولویت‌های اصلی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی در خوی دانست.

وی تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌های اقامتی باید همگام با برنامه‌های معرفی بارگاه شمس دنبال شود تا امکان حضور طولانی‌مدت پژوهشگران و میهمانان خارجی فراهم شود.

میرزایی در پایان با اشاره به توانمندی‌های اقتصادی خوی از جمله صنایع‌دستی و محصولات کشاورزی، تاکید کرد: گشایش و توسعه بارگاه شمس می‌تواند بستری برای معرفی این ظرفیت‌ها در بازار‌های ملی و بین‌المللی فراهم آورد.