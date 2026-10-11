دبیر جشنواره چهل‌وسومین فیلم کوتاه تهران با اعلام حضور ۱۶ مهمان بین‌المللی از کشور‌های مختلف، از توجه ویژه فیلمسازان داخلی و خارجی به موضوع «میناب» خبر داد و تأکید کرد که در بخش ملی، آثار متعددی با محوریت «جنگ رمضان» و بازخوانی داشته‌های فرهنگی کشور به نمایش درخواهد آمد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بهروز شعیبی دبیر جشنواره چهل و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در نشست با اهالی رسانه بیان کرد: یک سال از دیدار قبلی ما می‌گذرد و یک سال عجیبی را پشت سر گذاشتیم اما باید بگویم فرهنگ و هنر که می تواند بستر اتفاقات و درام باشد، اینجا هم کار خود را کامل انجام داد.

وی در خصوص آثار جشنواره امسال اظهار داشت: آثار جشنواره امسال در بخش ملی نسبت به سه سال گذشته بسیار بیشتر بوده است. در این دوره، رشد جدی و جالب در بخش پویانمایی داشتیم و همین باعث شد که زمانبندی پخش پویانمایی ها طولانی تر باشد. همچنین در بخش داستانی هم رشد قابل توجهی داشتیم و رشد کیفیت آثار به ویژه در بین فیلم‌‌اولی‌های داستانی، برای خودمان عجیب بود.

شعیبی ضمن اشاره به اعضای هیات انتخاب، شورای سیاستگذاری و هیات داوری بخش‌های مختلف، درباره انتخاب اندیشه ایرانی به عنوان شعار جشنواره گفت: انتشار فراخوان جشنواره با جنگ رمضان مصادف شد؛ در این جنگ گویا یک بازخوانی از داشته‌های خودمان اتفاق افتاد. از این رو، اندیشه ایرانی اشاره به آنچه دارد که گاهی ما از آن غافل هستیم در حالی که جزو پیشینه و فرهنگ ماست پس فکر کردیم امسال در بخش ملی تیتر ما یک رجوع و برگشت به داشته‌های خودمان باشد.

حضور ۱۶ مهمان بین‌الملل در جشنواره چهل و سوم

شعیبی با بیان اینکه ۱۶ مهمان قطعی از کشورهای خارجی داریم، گفت: از کشورهای هلند، مکزیک، روسیه، ترکیه و هند تعدادی مهمان به عنوان داور و تعدادی هم به عنوان فیلمساز در جشنواره حضور خواهند داشت؛همچنین امسال یک طراحی برای مرور جشنواره ها با عناوین مختلف داریم که به سینمای آفریقا، مصر، ترکیه و روسیه می پردازیم و از همین کشورها بعضا داور هم داریم، امسال باکس فیلم کوتاه ویژه است و دیدن جشنواره ها و حتی نشست های بعد از انها می‌تواند جالب باشد.

میناب موضوع اصلی فیلم های کوتاه سینماگران ایران و جهان

دبیر چهل‌‌وسومین دوره جشنواره درباره بازتاب اتفاقات سال گذشته در فیلم‌ها و رویکرد انجمن نسبت به انتخاب فیلم‌ها بیان کرد: امسال ۱۸ اثر در بخش «وطن به روایت من» حضور دارد؛ جایزه بخش نگاه ملی به فیلم‌های جنگ اختصاصی دارد. امسال چند باکس مختص فیلم های جنگ رمضان است. آثار ارسالی با موضوع جنگ بسیار زیاد بودند اما سختگیری ها ما را به اینجا رساند که برایش عنوان جنگ رمضان را انتخاب کنیم.

وی افزود: موضوع میناب یکی از موضوعات اصلی بود که فیلمسازان به آن پرداخته بودند ضمن اینکه هم در اینجا و هم در جلسه اولیه داوری که با فیلمسازان بین‌المللی داشتیم ۵ اثر از ایران و ۶ اثر مورد ارزیابی قرار گرفت و حتی در همان جان فیلمسازی از هلند و مالزی به همین موضوع میناب پرداخته بودند.

شعیبی اظهار داشت: در پیچینگ قصه‌های مدرسه گفتیم که حتما در تیتراژ ابتدایی و پایانی فیلم ها به بچه‌های میناب تقدیم شود؛ از طرفی زمانی که اتفاق میناب رخ داد دو گروه فیلمسازان معتقد و دغدغه‌مند به آنجا رفتند و تولیداتی داشتیم که قابل اعتنا بود.

وی درباره تولید اثر درباره اتفاقات دی ماه هم گفت: در بخش عمده‌ای من سعی کردم کنار هیات انتخاب فیلم‌ها را ببینم ولی به یادم نمی آورم که فیلمی به اتفاقات دی ماه پرداخته باشد.

سهم ۷۴ درصدی شهرستان‌ها در جشنواره تهران

شعیبی در خصوص سهم شهرستان ها در جشنواره امسال پاسخ داد: امسال ۷۴ درصد سهم شهرستان‌ها و ۲۶ درصد سهم تهران است اما دو موضوع را باید از یکدیگر تفکیک کرد. انجمن وظیفه عدالت فرهنگی را بر عهده دارد. جشنواره فیلم‌کوتاه، جشنواره ای بین‌المللی است و شاخصه داوری و انتخاب آن متفاوت است.

وی با اشاره به آثار استانی اظهار کرد: فیلم‌های خوبی از استان‌ها داریم که بدون نگاه حمایتی وارد جشنواره شده‌اند. اگر نگاه حمایتی را برداریم، به نظرم بهترین کمک را کرده‌ایم.

تکنیک، معیار انتخاب فیلم های هوش مصنوعی

شعیبی درباره معیارهای انتخاب هوش مصنوعی در انتخاب فیلم‌ها بیان کرد: هوش مصنوعی را باید به مثابه یک ابزار ببینیم نه هدف. وقتی ابزار باشد بهتر می‌شود از آن استفاده کرد.

وی افزود: البته تکنیک و محتوا معیار هیات انتخاب بودند چون ما آثاری داشتیم که محتوا و درام نداشتند‌ ضمن اینکه این سرعت و پیشرفت و جوانان با استعدادی که خیلی خوب دارند از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند باید زود وارد جریان حرفه‌ای سینمای شوند نه اینکه تبدیل به تصاویر شوند که مخاطبان هیچ پیوندی با آن برقرار نمی‌کنند در نتیجه برای ما تیزرها و ویدیوهایی زیادی با استفاده از هوش مصنوعی آمده بود اما خاصیت سینما را نداشتند فیلم‌هایی که در بخش هوش مصنوعی انتخاب شدند باید هم محتوا، درام، قصه و البته تکنیک می‌داشتند و بر اساس همین معیارها انتخاب شدند.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران درباره اقدامات انجمن برای مجوز اسکار کوآلیفای جشنواره بیان کرد: بخش بین‌الملل به صورت سازمان یافته کار می‌کند. با توجه به اینکه امسال سال آخر اسکار کوآلیفای است، تمام فرم‌ها را پر کرده و ایمیل‌ها زده شده است؛ با توجه به مراقبت‌هایی که از این بخش در سال‌های گذشته شده فکر می‌کنم مسأله‌ای نخواهیم داشت مگر اینکه مسایل غیر سینمایی و سیاسی روی آن تاثیر بگذارد. منتظر پاسخ از آکادمی هستیم و فکر می‌کنم تمدید خواهد شد.

بهروز شعیبی در پاسخ به اینکه اگر در طول جشنواره جنگ اتفاق بیفتد پلان شما چیست؟ گفت: فعلا نمی دانم.

کفتنی است چهل و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران با نمایش آثار و برگزاری ۲۰ نشست تخصصی از ۲۵ تا ۳۰ مهر در پردیس سینما ملت برگزار می شود.