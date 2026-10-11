مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم از پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۱ هزار تن پسته از بیش از ۱۵ هزار هکتار باغ پسته این شهرستان خبر داد و گفت: توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، مدیریت مصرف آب و ارتقای کیفیت محصول با هدف افزایش بهره‌وری و تقویت صادرات پسته در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمودی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم، با اشاره به آغاز فصل برداشت پسته در این شهرستان اظهار کرد: برداشت این محصول از اواخر شهریورماه آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی شهرستان خاتم به کشت پسته اختصاص دارد، افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۱ هزار تن پسته از باغات این شهرستان برداشت شود. ارقام عمده پسته تولیدی خاتم شامل اکبری، احمدآقایی، کله‌قوچی و اوحدی است که ارقام اکبری و احمدآقایی سهم قابل‌توجهی در تولید این محصول دارند.

محمودی با اشاره به ظرفیت فرآوری پسته در شهرستان خاتم گفت: محصول برداشت‌شده در واحد‌های فرآوری و بیش از ۶۰ واحد ترمینال فرآوری و سورتینگ، آماده‌سازی و درجه‌بندی می‌شود تا برای عرضه به بازار‌های مصرف داخلی و صادرات مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم با اشاره به ظرفیت صادراتی پسته این منطقه افزود: بخش عمده محصول تولیدی در بازار داخلی مصرف می‌شود و مازاد آن به کشور‌های حوزه خلیج فارس و برخی کشور‌های اروپایی صادر می‌شود. کیفیت پسته تولیدی شهرستان، به‌ویژه در ارقام اکبری و احمدآقایی، از ظرفیت‌های مهم برای حضور در بازار‌های صادراتی و ارزآوری برای کشور به شمار می‌رود.

وی مدیریت منابع آبی را از اولویت‌های بخش کشاورزی شهرستان دانست و تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع آب، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، بهینه‌سازی مصرف آب، اصلاح الگوی کشت و استفاده از روش‌های علمی در مدیریت باغات، از برنامه‌های جهاد کشاورزی برای افزایش بهره‌وری و پایداری تولید است.

محمودی ادامه داد: استفاده بهینه از نهاده‌های کشاورزی، از جمله کود‌ها و سموم، و ترویج روش‌های نوین باغداری نیز می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تولید، به افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول کمک کند.

وی همچنین از اجرای برنامه کنترل کیفیت پسته در مراحل مختلف تولید خبر داد و گفت: این برنامه با حضور کارشناسان و با هدف بهبود مدیریت باغات، ارتقای کیفیت محصول، کاهش خطر آلودگی به آفلاتوکسین و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثرتر پسته شهرستان در بازار‌های صادراتی دنبال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم تأکید کرد: پایش کیفیت محصول از مرحله تولید تا فرآوری و عرضه، در کنار مدیریت مصرف آب و به‌کارگیری شیوه‌های علمی در باغداری، از محور‌های مهم برنامه‌های این مدیریت برای افزایش بهره‌وری و تقویت جایگاه پسته خاتم در بازار‌های داخلی و خارجی است.