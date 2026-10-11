بارش شدید باران در شهرستان های انگوت و گرمی، موجب جاری‌شدن سیلاب و ورود گل‌ولای به برخی مسیرها و خانه ها شد و خساراتی به بخش‌های مسکونی، تجاری، زیرساخت‌های کشاورزی و دامداری اهالی وارد کرد.

سیل در اردبیل،خسارت به بخش‌های مسکونی، تجاری و کشاورزی

سیل در اردبیل،خسارت به بخش‌های مسکونی، تجاری و کشاورزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بارش شدید باران در شهرستان‌های انگوت و گرمی، موجب جاری‌شدن سیلاب و ورود گل‌ولای به برخی مسیر‌ها و خانه‌ها شد و خساراتی به بخش‌های مسکونی، تجاری، زیرساخت‌های کشاورزی و دامداری اهالی وارد کرد.

بارش‌های سنگین در شهرستان‌های انگوت و گرمی ، موجب جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی معابر شد. سیلاب علاوه بر ایجاد اختلال در معابر، خسارت‌هایی به بخش‌هایی از مناطق مسکونی، واحد‌های تجاری، اراضی کشاورزی و دامداری‌ها وارد کرده است.

با توجه به وابستگی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی منطقه به کشاورزی و دامداری، خسارت به این بخش‌ها می‌تواند مشکلاتی برای ساکنان و بهره‌برداران محلی ایجاد کند.