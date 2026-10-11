دانشگاه شهرکرد در ارزیابی سامانه «فرنما» برای سال تحصیلی مهر ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵، رتبه نخست کشور را در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در میان ۱۲۰ دانشگاه کسب کرد.

دانشگاه شهرکرد، بر سکوی نخست فرهنگی کشور در میان ۱۲۰ دانشگاه و مرکز آموزش عالی کشور

دانشگاه شهرکرد، بر سکوی نخست فرهنگی کشور در میان ۱۲۰ دانشگاه و مرکز آموزش عالی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: سامانه «فرنما» با ثبت و ارزیابی عملکرد فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها، امکان پایش و مقایسه فعالیت‌ها را فراهم می‌کند.

کریمی افزود: کسب این جایگاه ملی، بیانگر ظرفیت‌های فرهنگی دانشگاه شهرکرد و نقش‌آفرینی مؤثر جامعه دانشگاهی در ارتقای زیست فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است.