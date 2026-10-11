در آستانه سالروزمیلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، از پرستار نمونه کشوری و همکارانش در شهرستان نهاوند تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سعید ده سالی است که به شغل پرستاری روی آورده و می‌گوید بهترین ساعات عمرش، نشاندن لبخند بر لب بیماران است.

او امسال به عنوان پرستار نمونه کشوری از میان هزاران پرستار در مراکز بهداشتی و درمانی انتخاب شده، هرچند می‌گوید این واژه نمونه، زیبنده همه کادر درمان است.

امروز به مناسبت گرامیداشت هفته پرستار، از او و دیگر همکارانش قدر دانی شد.