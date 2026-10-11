به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دانشگاه صدا و سیما نخستین جشنواره ملی فیلم دانشجویی آینه را از ۲۳ تا ۲۷ آبان برگزار می‌کند.

دانشجویان می‌توانند آثار خود را در بخش‌های فیلم مستند، فیلم داستانی، پویانمایی، برنامه تلویزیونی و فیلمنامه ساخته نشده ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا ۳۰ مهر است.

«نبض دانشجو» چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۹:۱۵ از رادیو ایران پخش می‌شود.

بیان دغدغه‌ها، مطالبات و دستاورد‌های جامعه دانشجویی موضوع این برنامه است.

رادیو صبا «آشپزشو» را پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۱۱:۰۰ پخش می‌کند.

ترویج فرهنگ پخت غذا‌های سالم، محور این مسابقه است.

شبکه چهار مجموعه «خیانت» را از ۲۱ مهر هر روز ساعت ۱۷ پخش می‌کند.

این مجموعه محصول ۲۰۲۲ ماجرای افشای فساد در سازمان اطلاعات مخفی انگلیس توسط یکی از افسران ارشد این سازمان است.