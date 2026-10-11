دولت چین از برنامه‌ای که بر آموزش مهارت‌های جدید، ایجاد مشاغل تازه و حمایت از کارگران در بخش‌هایی متمرکز است، برای حمایت از اشتغال در برابر گسترش هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ لی ژونگ معاون وزیر منابع انسانی و تأمین اجتماعی چین اعلام کرد: این کشور برای سازگار کردن بازار کار با تحولات ناشی از هوش مصنوعی، حمایت‌های مالی و سیاستی را افزایش می‌دهد و توسعه فناوری را با هدف ارتقای کیفیت اشتغال دنبال خواهد کرد.

بر اساس اعلام این وزارتخانه چین در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰ میلیون و ۵۲۰ هزار فرصت شغلی جدید در مناطق شهری ایجاد کرده است؛ رقمی که معادل ۸۷٫۷ درصد هدف سالانه دولت محسوب می‌شود و میانگین نرخ بیکاری شهریِ مورد سنجش در هشت ماه نخست سال نیز حدود ۵٫۲ درصد اعلام شده است.

مقام‌های چینی گفته‌اند: گسترش برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای، حمایت از اشتغال در بخش خدمات و صنایع کاربر، بهبود خدمات کاریابی و تقویت حقوق شاغلان در مشاغل انعطاف‌پذیر و پلتفرمی از محور‌های برنامه جدید خواهد بود، دولت همچنین قصد دارد با شناسایی مشاغل تازه متناسب با پیشرفت فناوری فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند.

یکی از بخش‌های مهم برنامه چین، گسترش آموزش مهارتی در دوره برنامه پنج‌ساله از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ است و طبق اعلام وزارت منابع انسانی و تأمین اجتماعی، دولت قصد دارد هر سال برای ۱۰ میلیون نفر آموزش فنی و حرفه‌ای با یارانه دولتی فراهم کند و طی این پنج سال به ۴۰ میلیون نفر برای دریافت گواهی مهارت مورد تأیید دولت کمک کند.

گسترش هوش مصنوعی می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و مشاغل تخصصی تازه‌ای ایجاد کند، اما هم‌زمان ممکن است بخشی از وظایف تکراری یا قابل خودکارسازی را در حوزه‌هایی مانند امور اداری، خدمات مشتریان، تولید محتوا و برخی فعالیت‌های صنعتی تغییر دهد یا کاهش دهد.

رویکرد اعلام شده چین بر این فرض استوار است که آموزش مجدد نیروی کار و ایجاد مشاغل متناسب با فناوری می‌تواند به کاهش شکاف مهارتی کمک کند. دولت این کشور همچنین اعلام کرده است که از توسعه هوش مصنوعی در صنایع سنتی و بخش‌های نوظهور برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید استفاده خواهد کرد.