بهنام یخچالی در پیروزی گلادیاتورز تریر مقابل آلبابرلین در هفته پنجم بوندسلیگا، عملکرد مؤثری داشت و با ثبت ۱۲ امتیاز، دومین عملکرد برتر تیمش را به نام خود ثبت کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم گلادیاتورز تریر در هفته پنجم رقابت‌های بوندسلیگا با نتیجه ۹۵ بر ۷۵ مقابل آلبابرلین به پیروزی رسید.

بهنام یخچالی، ملی‌پوش ایرانی تریر، در این دیدار ۱۲ امتیاز، ۴ ریباند و ۴ پاس گل به ثبت رساند. او همچنین ۴ پرتاب سه‌امتیازی موفق داشت و کارایی ۱۵ را کسب کرد تا دومین عملکرد برتر تیمش را به نام خود ثبت کند.

تریر در پایان هفته پنجم با کسب چهار پیروزی و یک شکست، در رده دوم جدول بوندسلیگا قرار دارد.