به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار کاشان، در این آیین گفت: تلاش ما این است که زمینه بالندگی شهر خلاق معماری کاشان را با استفاده از هنرمندان این شهر فراهم کنیم و نخستین رویداد عکاسی «دالان» می‌تواند پیوندی میان عکاسی و معماری ایجاد کند.

ابوالفضل ساروقیان افزود:شهر کاشان به واسطه آثار تاریخی ملموس و ناملموس خود شناخته شده است و امیدواریم با همکاری هنرمندان حوزه معماری و عکاسی، شاهد حضور هنرمندان و استادان در کاشان باشیم.

دبیر نخستین رویداد ملی عکس دالان نیز گفت: هنرمندان سراسر کشور می‌توانند آثار خود را تا بیستم مهر به دبیرخانه ارسال کنند.

مرتضی والی زاده افزود: آثار ارسالی در پایان مهر داوری و آثار برگزیده پایان آبان در نمایشگاه عکاسی به تماشا گذاشته می‌شود.