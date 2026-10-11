به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت: در ادامه اقدامات نظارتی و گشت‌زنی‌های مستمر دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، ۲۵ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در استان کشف شد.

امید رفیعی، افزود: این تجهیزات در بازرسی از یک واحد تجاری (۶ دستگاه) و ۴ واحد مسکونی (۱۹ دستگاه) شناسایی و توقیف شدند.

وی با بیان اینکه لوازم اندازه‌گیری و تجهیزات جانبی این انشعاب‌ها از جمله کابل و کنتور به‌طور کامل جمع‌آوری شده است، تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از شبکه برق، نه تنها به پایداری شبکه و تجهیزات توزیع آسیب می‌زند، بلکه باعث تضییع حقوق سایر شهروندان می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم از همشهریان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به این شرکت اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.