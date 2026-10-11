رئیس جمهور. در جلسه معرفی رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» بر آمادگی دولت برای رفع موانع قانونی و اجرایی، حمایت از فعالان این حوزه، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاهیان و شناسایی مزیت‌های بومی و منطقه‌ای کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،جلسه معرفی رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور در حوزه‌های علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و امور زنان و خانواده، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس اتاق بازرگانی و جمعی از مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد برگزار شد.

در این نشست ضمن ارائه گزارشی از اهداف، ابعاد و برنامه‌های رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین»، بر اهمیت توسعه این بخش به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مؤثر در ارتقای ارزش افزوده اقتصادی، تقویت هویت فرهنگی، گسترش بازار‌های داخلی و بین‌المللی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال تأکید شد.

دکتر پزشکیان در این جلسه ضمن قدردانی از تلاش‌های برگزارکنندگان رویداد، تدوین یک برنامه راهبردی و عملیاتی منسجم را از مهم‌ترین الزامات توسعه هدفمند صنایع خلاق دانست و بر ضرورت ترسیم چشم‌انداز روشن، تبیین اصول و ارزش‌های بنیادین و تعیین اولویت‌های اجرایی این حوزه تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به آمادگی دولت برای حمایت از فعالان و کسب‌وکار‌های حوزه صنایع خلاق، خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند در چارچوب وظایف و اختیارات خود، با رفع موانع موجود، فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز، پشتیبانی از فعالان این عرصه و اصلاح یا تصویب مقررات و قوانین ضروری، زمینه توسعه و تقویت این بخش را فراهم کند.

دکتر پزشکیان تصریح کرد: تحقق این حمایت‌ها مستلزم آن است که پیش از هر اقدامی، اهداف و نیاز‌های تولید به‌صورت دقیق مشخص شود؛ به این معنا که باید روشن باشد چه محصولی، با چه میزان تولید، با چه سطحی از کیفیت و متناسب با نیاز کدام بازار‌ها باید عرضه شود. تعیین این مؤلفه‌ها، مبنای تصمیم‌گیری مؤثر، تخصیص هدفمند منابع و تدوین برنامه‌های اجرایی در حوزه صنایع خلاق خواهد بود.

رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی صنایع‌دستی و انطباق ظرفیت‌های سنتی کشور با اقتضائات دنیای امروز، بر لزوم توجه هم‌زمان به اصالت فرهنگی، نوآوری در طراحی و تولید، ارتقای کیفیت و الزامات بازار‌های هدف تأکید کرد.

دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه و دانش فعالان این حوزه، خواستار مشارکت مؤثر صاحبان فرایندها، تولیدکنندگان، کارآفرینان و سایر ذی‌نفعان در تدوین برنامه توسعه صنایع خلاق شد.

رئیس جمهور همچنین بر استفاده از ظرفیت دانشگاهیان و بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی تأکید کرد و خواستار جمع‌بندی نظام‌مند پیشنهاد‌ها و نظرات مطرح‌شده و تبدیل آنها به نقشه راهی روشن، منسجم و قابل اجرا شد.

دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، شناسایی و احصای ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی هر استان در حوزه صنایع خلاق را حائز اهمیت دانست و بر ضرورت طراحی برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با توانمندی‌ها، منابع فرهنگی، ظرفیت‌های تولیدی و فرصت‌های اقتصادی مناطق مختلف کشور تأکید کرد.