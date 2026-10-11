رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم تجلیل از برخی خانواده‌های شهدای میناب با تأکید بر ضرورت ماندگاری نام و یاد شهدای میناب در حافظه تاریخی کشور گفت: روایت این حادثه و انتقال آن به نسل‌های آینده، مسئولیتی همگانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید احمد موسوی با اشاره به جایگاه تاریخی میناب در مقابله با استعمار گفت: در بررسی تاریخ میناب، یکی از نقاط برجسته افتخار مردم این منطقه، ایستادگی در برابر استعمار پرتغال در قرن شانزدهم میلادی است؛ مقاومتی که به حفظ میناب و نجات جنوب کشور کمک کرد.

موسوی با بیان اینکه ابعاد حادثه میناب فراتر از یک رویداد محلی است، افزود: این حادثه در آینده تاریخ ایران جایگاهی ویژه خواهد داشت و میناب به بخشی از هویت تاریخی ایران‌زمین تبدیل شده است؛ هویتی که با تاریخ کشور و نسل‌های آینده پیوند خورده است.

رییس بنیاد شهید با تأکید بر ضرورت انتقال این هویت تاریخی به نسل‌های بعدی تصریح کرد: اگر در حوزه آموزش، از آموزش پایه تا آموزش عالی، به‌درستی عمل کنیم، می‌توانیم حادثه میناب را به بخشی از هویت علمی و دانایی جامعه تبدیل کنیم و آن را در هنر، ادبیات و رسانه بازتاب دهیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به توجه برخی کشور‌ها به خانواده شهدای میناب گفت: این پرسش مطرح است که چرا کشور‌هایی مانند اسپانیا، ژاپن و ترکیه برای دیدار با بازماندگان خانواده شهدای میناب ابراز علاقه می‌کنند. به نظر می‌رسد اهمیت این موضوع برای آنان، پیوند دادن تجربه‌های تاریخی با آینده نسل‌های خود و زنده نگه داشتن مفاهیمی همچون استعمارگریزی و مخالفت با سلطه‌گری است.

وی با اشاره به تجربه تاریخی ژاپن در حوادث هیروشیما و ناکازاکی خاطرنشان کرد: زنده نگه داشتن این رویداد‌ها در حافظه تاریخی ملت‌ها، نیازمند روایت‌هایی است که پیامد‌های جنگ، تجاوز و سلطه‌گری را برای نسل‌های آینده بازگو کنند. از این منظر، می‌توان میان تجربه‌های تاریخی ملت‌ها و ضرورت ثبت و روایت حادثه میناب پیوند برقرار کرد.

موسوی با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای تألیف کتاب «خونابه میناب» گفت: نگارش و انتشار چنین آثاری، گامی در مسیر ثبت واقعیت‌های تاریخی و انتقال آنها به نسل‌های آینده است؛ اما مسئولیت حفظ این میراث تنها بر دوش نویسندگان نیست، بلکه مسئولان اجرایی و همه بخش‌های کشور نیز در این زمینه وظیفه دارند.

در این مراسم سخنگوی دولت، معاون زنان و امور خانواده رییس جمهور حضور داشتند.