به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان از تحقق ۶۸ درصدی درآمد‌های استان طی ۶ ماه ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: ۴۷ همت درآمد‌های عمومی استان در مدت یاد شده وصول شده است.

امید احمدی خاطر نشان کرد: میزان جذب مالیات به عنوان یکی از منابع درآمدی مهم استان و کشور در مدت یاد شده نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است.

وی ضمن تاکید بر وصول معوقات مالیاتی بالای ۵۰ میلیارد ریال افزود: قرارگاه فوق العاده ستاد تجهیز و منابع استان برای وصول مطالبات معوق کلان و هوشمندسازی نظام شناسایی مودیان تشکیل شده که در این قرارگاه بر اساس برنامه و مدت زمان تعیین شده اقدام به وصول مالیات و پایداری درآمد استان خواهد شد.

احمدی تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، نقش ستاد تجهیز درآمد‌ها و منابع استان‌ها در وصول معوقات درآمدی یک تکلیف قانونی است و این اقدام در فضایی عدالت محور اجرایی خواهد شد تا فشار مالی به بخش‌های صنعتی و تولیدی استان وارد نشود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان خواستار اهتمام جدی دستگاه‌های مشارکت‌کننده در وصول درآمد‌های عمومی استان شد و گفت: همکاری منسجم و مسئولانه دستگاه‌های اجرایی یکی از الزامات اصلی تحقق کامل درآمد‌های پیش‌بینی‌شده استان است.

وی با تاکید بر اهمیت تحقق درآمد‌های پیش‌بینی‌شده استان افزود: وصول درآمد‌های دولت یکی از منابع مهم تامین هزینه‌های جاری، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و همچنین تامین منابع برای اجرای طرح‌های عمرانی است و افزایش تحقق درآمد‌ها می‌تواند زمینه را برای پیشبرد جدی‌تر برنامه‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات عمومی در استان فراهم کند.

بر اساس اعلام این اداره کل، بخش عمده درآمد‌های عمومی استان همچنان از محل مالیات‌ها تامین می‌شود و ۹۵ درصد از کل درآمد‌های استان را درآمد‌های مالیاتی تشکیل می‌دهد.

استان در سال‌های اخیر از نظر تحقق درآمد‌ها عملکرد قابل قبولی داشته و در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۰۷ درصد، ۱۱۸.۵ درصد و ۱۱۳ درصد از درآمد‌های پیش‌بینی شده را محقق کرده است.